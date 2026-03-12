"Poate îmi recapăt părul". Thierry Henry, mesaj savuros după ce Real Madrid a dat recital cu Manchester City - Antena Sport

Thierry Henry (48 de ani) a transmis un mesaj savuros, după ce Real Madrid a dat recital cu Manchester City. Fostul internaţional francez i-a felicitat pe “galactici” pentru succesul uriaş obţinut în turul optimilor de Champions League.

Thierry Henry nu şi-a putut explica victoria obţinută de Real Madrid şi s-a declarat convins că nimeni nu se aştepta ca Manchester City să plece umilită de pe Bernabeu.

Thierry Henry, mesaj savuros după Real Madrid – Manchester City 3-0

De asemenea, Thierry Henry a glumit şi a transmis că jucătorii se schimbă atunci când îmbracă tricoul clubului Real Madrid. El a transmis, ironic, că şi el şi-ar putea recăpăta părul dacă ar purta tricoul “galacticilor”.

“Trebuie să le dăm credit. Nimeni nu a văzut victoria asta venind, nimeni nu credea că Valverde va marca un hat-trick.

Vreau să vorbesc despre…nu ştiu cum să-i pronunţ numele, Pitarch, l-am urmărit. Ce meci a făcut. A alergat după toată lumea. Nu ştiu ce pun în tricoul ăla, chiar nu ştiu. Nu vreau să-l port, dar dacă mi l-aş pune şi eu, poate îmi recapăt părul. Pun ceva în el. Nu ştiu ce se întâmplă.