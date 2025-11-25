Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! „Călăul” Interului, principala prioritate a românului - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! „Călăul” Interului, principala prioritate a românului

Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! „Călăul” Interului, principala prioritate a românului

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 17:08

Comentarii
Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! Călăul” Interului, principala prioritate a românului

Cristi Chivu în meciul cu AC Milan / Profimedia

Deși în sezonul precedent a fost unul dintre oamenii care au contribuit din plin la traseul fantastic al Interului din UEFA Champions League, vârsta începe să-și pună amprenta pe portarul Yann Sommer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul elvețian a gafat de multe ori în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu AC Milan, iar Cristi Chivu este convins că are nevoie de un înlocuitor de calibru. Din acest motiv, românul ia în calcul o variantă uluitoare.

Mike Maignan, gata de trădarea supremă?

Cristi Chivu este convins că are nevoie de un alt portar la Inter, iar presa din Italia vine cu o variantă șoc luată în calcul de tehnicianul român. Concret, cei de la tuttomercatoweb.com scriu că Mike Maignan ar fi una dintre prioritățile antrenorului venit de la Parma.

Francezul din poarta celor de la AC Milan, care a scos și un penalty în derby-ul cu Inter, va intra la iarnă în ultimele șase luni de contract, iar pentru moment nu s-a luat în calcul prelungirea acordului scadent la 30 iunie 2026.

„Yann Sommer a gafat din nou. Portarul elvețian de 36 de ani fusese deja pus sub acuzare după înfrângerea cu Juventus, pentru două dintre cele patru goluri primite pe Allianz Stadium, iar în derby-ul cu Milan jucătorul lui Inter a deviat fără convingere centrarea lui Saelemaekers, permițându-i lui Pulisic să finalizeze pentru 1-0. Conducerea se gândește deja să întoarcă pagina.

Reclamă
Reclamă

Iar între buturi ar avea un vis numit Mike Maignan. Chiar el, ‘călăul lui Inter’ din derby-ul de duminică, după ce a parat penalty-ul executat de Calhanoglu. Cu contractul lui Sommer care expiră vara viitoare, și care nu va fi reînnoit, oamenii din departamentul de mercato al clubului din iau în considerare să-i ‘fure’ lui AC Milan portarul numărul unu.

Francezul de 30 de ani are contract cu ‘rossonerii’ până la 30 iunie și încă nu s-a ajuns la un acord pentru o prelungire. Marea piedică dintre Milan și Maignan este salariul ridicat cerut de jucător, iar Inter vrea să se insinueze între părți și să-l convingă pe goalkeeper să treacă pe cealaltă parte a râului Naviglio.

Pe termen imediat, însă, Cristian Chivu va trebui să încerce să-l recupereze psihologic pe Josep Martinez după tragedia trăită recent”, menționează sursa citată.

Care ar fi fost riscurile pentru România dacă s-ar fi aplicat planul de pace ruso-americanCare ar fi fost riscurile pentru România dacă s-ar fi aplicat planul de pace ruso-american
Reclamă

Mike Maignan, unul dintre cei mai buni portari din Serie A

Sosit la AC Milan acum mai bine de patru ani, Mike Maignan s-a făcut remarcat încă din primul său sezon la gruparea de pe San Siro. El a preluat rapid postul de titular și a impresionat prin evoluțiile sale sigure și constante.

În acest sezon, „Magic” Mike a închis poarta în cinci dintre cele 11 meciuri jucate în Serie A, dar și în ambele meciuri de cupă disputate de formația antrenată de Massimiliano Allegri.

  • 25 de milioane de euro este cota de piață a lui Mike Maignan
  • 30 de ani are portarul format la academia lui PSG
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
Observator
Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
16:50
Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG LIVE SCORE (19:45). Programul zilei în Champions League
16:29
FRH a făcut anunțul! Lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin
15:38
Jamie Vardy, victima unui jaf în timp ce juca pentru Cremonese în meciul cu AS Roma
15:13
Pedeapsa primită de Octavian Popescu de la Gigi Becali pentru un “călcâi”
14:55
Ce spun maghiarii despre transferul lui Andre Duarte la FCSB
14:29
Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova – FSV Mainz, din Conference League
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 4 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 5 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 6 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11
Citește și
Cele mai citite
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor