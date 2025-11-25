Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! „Călăul” Interului, principala prioritate a românului - Antena Sport

Deși în sezonul precedent a fost unul dintre oamenii care au contribuit din plin la traseul fantastic al Interului din UEFA Champions League, vârsta începe să-și pună amprenta pe portarul Yann Sommer.

Portarul elvețian a gafat de multe ori în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu AC Milan, iar Cristi Chivu este convins că are nevoie de un înlocuitor de calibru. Din acest motiv, românul ia în calcul o variantă uluitoare.

Mike Maignan, gata de trădarea supremă?

Cristi Chivu este convins că are nevoie de un alt portar la Inter, iar presa din Italia vine cu o variantă șoc luată în calcul de tehnicianul român. Concret, cei de la tuttomercatoweb.com scriu că Mike Maignan ar fi una dintre prioritățile antrenorului venit de la Parma.

Francezul din poarta celor de la AC Milan, care a scos și un penalty în derby-ul cu Inter, va intra la iarnă în ultimele șase luni de contract, iar pentru moment nu s-a luat în calcul prelungirea acordului scadent la 30 iunie 2026.

„Yann Sommer a gafat din nou. Portarul elvețian de 36 de ani fusese deja pus sub acuzare după înfrângerea cu Juventus, pentru două dintre cele patru goluri primite pe Allianz Stadium, iar în derby-ul cu Milan jucătorul lui Inter a deviat fără convingere centrarea lui Saelemaekers, permițându-i lui Pulisic să finalizeze pentru 1-0. Conducerea se gândește deja să întoarcă pagina.

