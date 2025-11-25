Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! „Călăul” Interului, principala prioritate a românului - Antena Sport

Deși în sezonul precedent a fost unul dintre oamenii care au contribuit din plin la traseul fantastic al Interului din UEFA Champions League, vârsta începe să-și pună amprenta pe portarul Yann Sommer.
Portarul elvețian a gafat de multe ori în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu AC Milan, iar Cristi Chivu este convins că are nevoie de un înlocuitor de calibru. Din acest motiv, românul ia în calcul o variantă uluitoare.
Mike Maignan, gata de trădarea supremă?
Cristi Chivu este convins că are nevoie de un alt portar la Inter, iar presa din Italia vine cu o variantă șoc luată în calcul de tehnicianul român. Concret, cei de la tuttomercatoweb.com scriu că Mike Maignan ar fi una dintre prioritățile antrenorului venit de la Parma.
Francezul din poarta celor de la AC Milan, care a scos și un penalty în derby-ul cu Inter, va intra la iarnă în ultimele șase luni de contract, iar pentru moment nu s-a luat în calcul prelungirea acordului scadent la 30 iunie 2026.
„Yann Sommer a gafat din nou. Portarul elvețian de 36 de ani fusese deja pus sub acuzare după înfrângerea cu Juventus, pentru două dintre cele patru goluri primite pe Allianz Stadium, iar în derby-ul cu Milan jucătorul lui Inter a deviat fără convingere centrarea lui Saelemaekers, permițându-i lui Pulisic să finalizeze pentru 1-0. Conducerea se gândește deja să întoarcă pagina.
Iar între buturi ar avea un vis numit Mike Maignan. Chiar el, ‘călăul lui Inter’ din derby-ul de duminică, după ce a parat penalty-ul executat de Calhanoglu. Cu contractul lui Sommer care expiră vara viitoare, și care nu va fi reînnoit, oamenii din departamentul de mercato al clubului din iau în considerare să-i ‘fure’ lui AC Milan portarul numărul unu.
Francezul de 30 de ani are contract cu ‘rossonerii’ până la 30 iunie și încă nu s-a ajuns la un acord pentru o prelungire. Marea piedică dintre Milan și Maignan este salariul ridicat cerut de jucător, iar Inter vrea să se insinueze între părți și să-l convingă pe goalkeeper să treacă pe cealaltă parte a râului Naviglio.
Pe termen imediat, însă, Cristian Chivu va trebui să încerce să-l recupereze psihologic pe Josep Martinez după tragedia trăită recent”, menționează sursa citată.
Mike Maignan, unul dintre cei mai buni portari din Serie A
Sosit la AC Milan acum mai bine de patru ani, Mike Maignan s-a făcut remarcat încă din primul său sezon la gruparea de pe San Siro. El a preluat rapid postul de titular și a impresionat prin evoluțiile sale sigure și constante.
În acest sezon, „Magic” Mike a închis poarta în cinci dintre cele 11 meciuri jucate în Serie A, dar și în ambele meciuri de cupă disputate de formația antrenată de Massimiliano Allegri.
- 25 de milioane de euro este cota de piață a lui Mike Maignan
- 30 de ani are portarul format la academia lui PSG
