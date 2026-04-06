Singura veste bună primită de Barcelona, înaintea confruntării „de foc” cu Atletico Madrid din Champions League

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 17:11

Jucătorii Barcelonei, la finalul unui meci/ Profimedia

Prezenţa uruguayanului Ronald Araujo la antrenament, care a fost înlocuit pe Metropolitano sâmbătă în La Liga, este singura veste pozitivă pentru lista accidentaţilor lui FC Barcelona înaintea confruntării europene cu Atletico Madrid din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Araujo s-a antrenat luni, într-o sesiune de la care Marc Bernal a lipsit din nou, după ce s-a accidentat la gleznă în meciul de campionat împotriva lui Atletico şi a fost practic exclus pentru meciul de miercuri.

Frenkie de Jong şi Andreas Christensen nu s-au antrenat nici ei. Raphinha, indisponibil pentru următoarele cinci săptămâni, s-a întors deja din Brazilia pentru a începe procesul de recuperare. Toţi aceşti jucători nu vor fi disponibili pentru antrenorul Hansi Flick împotriva lui Atletico Madrid.

De Jong, absent de la sfârşitul lunii februarie, îşi finalizează recuperarea după o accidentare la piciorului drept. Hansi Flick a declarat în ajunul meciului de campionat împotriva lui Atletico Madrid că este încrezător că îl va avea pe olandez disponibil pentru manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Christensen îşi continuă recuperarea după o ruptură parţială a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng, iar în cazul lui Raphinha, eforturile se concentrează pentru a-l face disponibil pentru Clasico-ul de pe Camp Nou pe 10 mai.

Sesiunea de antrenament de luni s-a încheiat cu participarea jucătorilor echipei de rezervă Xavi Espart, Tommy Marques, Alvaro Cortes şi a portarului Diego Kochen.

Aşa cum se ştie, FC Barcelona a învins pe Atletico Madrid sâmbătă, pe Metropolitano, cu 2-1, în etapa a 30-a din La Liga, iar cele două formaţii se vor confrunta din nou în sferturile Ligii Campionilor, prima manşă urmând să aibă loc miercuri seara, pe stadionul catalanilor.

