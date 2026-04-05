Home | Fotbal | Liga Campionilor | UEFA a ales cine va arbitra Real Madrid – Bayern! Centralul a condus un meci controversat al „los blancos”

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 17:21

Comentarii
Captură din Real Madrid - Juventus, aprilie 2018 / X

Real Madrid – Bayern Munchen este una dintre cele mai tari duble din sferturile UEFA Champions League, iar prima manșă este programată marți, 7 aprilie, în capitala Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru jocul tur, UEFA l-a delegat la centru pe britanicul Michael Oliver, cel care a fost în „miezul” unui duel controversat disputat tot pe ”Bernabeu”, în sezonul 2017/2018.

Real Madrid și Bayern Munchen luptă pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League, iar manșa tur a acestei duble se va consuma marți, pe stadionul ”Bernabeu”.

UEFA a delegat un arbitru cu experiență la acest joc, iar alesul forului continental este nimeni altul decât Michael Oliver. Britanicul s-a aflat la centrul unui meci controversat al „los blancos”, în acel Real Madrid – Juventus 1-3, din 11 aprilie 2018, când l-a eliminat în prelungiri pe Buffon, după ce a dictat o lovitură de la 11 metri pentru gazde, care s-au calificat în semifinale după golul lui Cristiano Ronaldo.

Acesta a fost și singurul meci pierdut de Real Madrid cu Michael Oliver la centru. De atunci, cea mai titrată echipă din istoria competiției a obținut victorii cu Eintracht Frankfurt (2-0), cu Sporting Braga (2-1) și Olympiacos (4-3).

Reclamă
Reclamă

De cealaltă parte, nici Bayern Munchen nu se poate plânge, având și ea un bilanț de excepție cu arbitrul din Marea Britanie la centru. Bavarezii au învins Flamengo (4-2, la CM al Cluburilor), Leverkusen (3-0), PSG (1-0), Barcelona (3-0), Atletico Madrid (4-0), Beșiktaș (3-1) și au remizat cu Salzburg (1-1).

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu