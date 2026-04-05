UEFA a ales cine va arbitra Real Madrid – Bayern! Centralul a condus un meci controversat al „los blancos”

Real Madrid – Bayern Munchen este una dintre cele mai tari duble din sferturile UEFA Champions League, iar prima manșă este programată marți, 7 aprilie, în capitala Spaniei.

Pentru jocul tur, UEFA l-a delegat la centru pe britanicul Michael Oliver, cel care a fost în „miezul” unui duel controversat disputat tot pe ”Bernabeu”, în sezonul 2017/2018.

Michael Oliver, la centru în Real Madrid – Bayern Munchen

Real Madrid și Bayern Munchen luptă pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League, iar manșa tur a acestei duble se va consuma marți, pe stadionul ”Bernabeu”.

UEFA a delegat un arbitru cu experiență la acest joc, iar alesul forului continental este nimeni altul decât Michael Oliver. Britanicul s-a aflat la centrul unui meci controversat al „los blancos”, în acel Real Madrid – Juventus 1-3, din 11 aprilie 2018, când l-a eliminat în prelungiri pe Buffon, după ce a dictat o lovitură de la 11 metri pentru gazde, care s-au calificat în semifinale după golul lui Cristiano Ronaldo.

Acesta a fost și singurul meci pierdut de Real Madrid cu Michael Oliver la centru. De atunci, cea mai titrată echipă din istoria competiției a obținut victorii cu Eintracht Frankfurt (2-0), cu Sporting Braga (2-1) și Olympiacos (4-3).