UEFA a ales cine va arbitra Real Madrid – Bayern! Centralul a condus un meci controversat al „los blancos”

Real Madrid – Bayern Munchen este una dintre cele mai tari duble din sferturile UEFA Champions League, iar prima manșă este programată marți, 7 aprilie, în capitala Spaniei.
Pentru jocul tur, UEFA l-a delegat la centru pe britanicul Michael Oliver, cel care a fost în „miezul” unui duel controversat disputat tot pe ”Bernabeu”, în sezonul 2017/2018.
Real Madrid și Bayern Munchen luptă pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League, iar manșa tur a acestei duble se va consuma marți, pe stadionul ”Bernabeu”.
UEFA a delegat un arbitru cu experiență la acest joc, iar alesul forului continental este nimeni altul decât Michael Oliver. Britanicul s-a aflat la centrul unui meci controversat al „los blancos”, în acel Real Madrid – Juventus 1-3, din 11 aprilie 2018, când l-a eliminat în prelungiri pe Buffon, după ce a dictat o lovitură de la 11 metri pentru gazde, care s-au calificat în semifinale după golul lui Cristiano Ronaldo.
Acesta a fost și singurul meci pierdut de Real Madrid cu Michael Oliver la centru. De atunci, cea mai titrată echipă din istoria competiției a obținut victorii cu Eintracht Frankfurt (2-0), cu Sporting Braga (2-1) și Olympiacos (4-3).
De cealaltă parte, nici Bayern Munchen nu se poate plânge, având și ea un bilanț de excepție cu arbitrul din Marea Britanie la centru. Bavarezii au învins Flamengo (4-2, la CM al Cluburilor), Leverkusen (3-0), PSG (1-0), Barcelona (3-0), Atletico Madrid (4-0), Beșiktaș (3-1) și au remizat cu Salzburg (1-1).
- Bayern Munchen “tremură” înainte de sfertul cu Real Madrid din UCL. Harry Kane ar putea rata manșa tur
- UEFA face anunțul oficial: când vor avea loc semifinalele UCL și finala
- Benfica, amendată după scandalul uriaş din meciul cu Real Madrid
- UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
- PSG, controversă uriașă înaintea dublei cu Liverpool din UCL. Anunțul oficial