„Atunci se vede caracterul”. Andrei Nicolescu, „marcat” de ce a făcut Mircea Lucescu la Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 17:52

Andrei Nicolescu și Mircea Lucescu/ Facebook Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a postat un mesaj emoționant despre Mircea Lucescu. Fostul selecționer se află în continuare internat la Spitalul Universitar, fiind în comă indusă după ce starea sa s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Andrei Nicolescu a povestit episodul care l-a impresionat la Mircea Lucescu. Președintele lui Dinamo a transmis că „Il Luce” a dat o adevărată „lecție de dinamovism”.

Concret, Andrei Nicolescu a dezvăluit că în momentele în care situația de la Dinamo era una extrem de dificilă, Mircea Lucescu a ales să rămână alături de clubul alături de care a scris istorie, fără a asculta părerile celor din jur.

„Lecția de dinamovism

Există momente în fotbal și, de fapt, în viață, în care tentația de a judeca rapid devine reflex. Se spun lucruri definitive, se dau verdicte, se caută vinovați, de multe ori fără răbdarea de a înțelege în profunzime contextul.

În acele momente se vede, de fapt, caracterul. În anii complicați prin care a trecut Dinamo, mai ales în perioadele în care clubul se lupta pentru supraviețuire, am văzut multe reacții grăbite și puține încercări reale de a înțelege. Mircea Lucescu a fost una dintre excepții. A ales să vină aproape, să vadă cu ochii lui, să stea de vorbă cu oamenii din club, să pună întrebări și să asculte. Nu a căutat efectul public și nici nu s-a lăsat prins în logica reacțiilor de moment. A ales echilibrul. Într-un context în care era mai ușor să te delimitezi, a ales să fie alături de echipă și să transmită un mesaj de încredere.

Pentru mine, asta înseamnă dinamovism: nu zgomot și nu populism, ci luciditate, decență și disponibilitatea de a înțelege înainte de a vorbi. Din experiența mea directă, am văzut la dânsul măsură, diplomație și o dorință sinceră de a ajuta, lucruri care au devenit rare în lumea actuală. Astăzi, când se află într-un moment critic, gândul merge firesc către el.

Iar lecția rămâne: uneori, adevărata forță nu stă în ceea ce spui despre ceilalți, ci în felul în care alegi să fii lângă ei când le este greu”, a transmis Andrei Nicolescu, pe pagina sa de Facebook.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Dinamo în perioada 1985-1990, „câinii” ajungând până în semifinalele Cupei Cupelor. Sub comanda lui „Il Luce”, trupa din Ștefan cel Mare a câștigat un titlu (1990) și două Cupe ale României (1986, 1990).

