Echipele favorite să se califice în semifinalele Champions League, înainte de startul sferturilor. Calculele specialiștilor

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 17:37

Trofeul Ligii Campionilor - Profimedia Images

Spaniolii au anunțat care sunt echipele favorite să se califice în semifinalele Champions League, înaintea primelor dueluri din sferturi. Aceștia au folosit un sistem utilizat cu preponderență în șah pentru a prezice învingătoarele.

Concret, spaniolii au apelat la sistemul ELO, care este utilizat în șah pentru a stabili cine este favorit într-o confruntare, calculele fiind efectuate pe baza rezultatelor înregistrate de fiecare în parte, și nu ținând cont de performanțe sau titluri.

Și FIFA a utilizat sistemul ELO, unul modificat însă, pentru a stabili clasamentul echipelor naționale încă din 2018. Spaniolii de la marca.com au analizat confruntările din sferturile Champions League luând în calcul mai mulți factori care pot face diferența.

Astfel, în urma analizei efectuate de spanioli, PSG, Bayern, Barcelona și Arsenal sunt favorite să le elimine pe Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid și, respectiv, Sporting.

Cel mai echilibrat duel ar urma să fie cel dintre PSG și Liverpool, cu francezii având 54% șanse să avanseze în faza semifinalelor. De asemenea, a doua cea mai echilibrată confruntare se anunță a fi cea dintre Real Madrid și Bayern, bavarezii având 55,5% șanse să îi elimine pe „galactici”.

Celelalte două confruntări din sferturi, Barcelona – Atletico Madrid și Sporting – Arsenal, sunt anunțate a fi mai dezechilibrate, conform calculelor efectuate de spaniolii care au utilizat sistemul ELO.

Arsenal e considerată a fi favorită certă în duelul cu Sporting, având 73,1% șanse să ajungă în „careul de ași” al competiției europene. Barcelona, de cealaltă parte, are 62,1% șanse să o elimine pe Atletico Madrid, echipă pe care a învins-o cu 2-1 în ultima rundă de La Liga.

Programul meciurilor din sferturile Champions League:

Marți:

  • Real Madrid – Bayern, ora 22:00
  • Sporting – Arsenal, ora 22:00

Miercuri:

  • Barcelona – Atletico Madrid, ora 22:00
  • PSG – Liverpool, ora 22:00
