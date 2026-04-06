Fostul golgheter al Rapidului i-a făcut praf pe jucătorii lui Gâlcă: “Nu se poate aşa ceva”! Ce a spus de Dobre

Bogdan Stănescu Publicat: 6 aprilie 2026, 17:57

Dobre şi Paraschiv, printre jucătorii criticaţi de Iosif Damaschin / Sport Pictures

Iosif Damaschin (62 de ani), fost golgheter al Rapidului, i-a criticat dur pe jucătorii lui Costel Gâlcă (54 de ani). Printre cei atacaţi de Damaschin se află şi căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani).

Nici Olimpiu Moruţan (26 de ani) nu a scăpat de criticile lui Damaschin. Fostul golgheter al Rapidului l-a remarcat în sens pozitiv numai pe Claudiu Petrila (25 de ani).

Iosif Damaschin, nemulţumit de cei mai mulţi jucători ai Rapidului! Pentru Damaschin, Dobre e “arogant şi individualist”

“Mă miră să constat că, deși suntem în plin sezon, foarte mulți jucători sunt ieșiți din formă. Rapid nu reușește să pună presiune pe adversar nici acasă.

Atacanții, care ar trebui să dea tonul, sunt prea relaxați. De ce?! Nu înțeleg fiindcă nu au niciun motiv.

Am ajuns să spună un adversar, Dan Nistor, că la ce salarii și condiții sunt la Rapid el simte că jucătorii lui Gâlcă își bat joc de club?! Păi adversarul te simte cel mai bine în teren și vede că nu pui osul. Nu se poate așa ceva!

Paraschiv nu are joc de cap, iar în fața porții irosește prea ușor ocaziile. Dobre, căpitanul, poartă banderola, dar de câteva partide a dispărut și el din joc. Mie nu mi-a plăcut niciodată prea mult, mi se pare că e arogant și individualist.

“Doar cu Petrila, singurul care mai mișcă nu ai cum să ai pretenții la titlu”

Doar cu Petrila, singurul care mai mișcă, mai aleargă, mai scoate om din joc, nu ai cum să ai pretenții cu o echipă ca U Cluj. Și nici la titlu!

Moruţan nu reușește să lege jocul. Nici nu e poziția aia a lui, în dreapta. Poate că era mai nimerit să joace în spatele vârfului. Și în defensivă am fost dezamăgit, mai ales de Borza. Nu putea să alerge!”, a declarat Iosif Damaschin pentru gsp.ro.

Rapid a condus-o la pauză, cu 1-0, pe U Cluj, pe Giuleşti, dar s-a prăbuşit în repriza secundă. Vulturar a deschis scorul în minutul 20, cu un şut din careu, care a fost deviat de Chipciu. În a doua repriză, U Cluj a punctat de două ori pe tabelă, prin dubla lui Mendy, din minutele 66 şi 83. U Cluj s-a impus cu 2-1 şi s-a distanţat la 3 puncte de Craiova, care joacă astăzi, de la 20:45, acasă, cu CFR Cluj, şi la 5 puncte de Rapid.

După fluierul de final al meciului de pe Giuleşti, patronul Rapidului, Dan Şucu (62 de ani), a rămas nemişcat de pe scaun minute în şir. Şucu părea că privea în gol, vizibil afectat de înfrângerea Rapidului. Fiul lui, Dan-Matei Şucu (19 ani), aflat alături de el la meci, a stat şi el alături de tatăl lui minute în şir pe scaun, chiar dacă arbitrul fluierase de ceva vreme sfârşitul partidei.

