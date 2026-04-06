Harry Kane a revenit la antrenamente cu o zi înainte de Real Madrid – Bayern Munchen

Dan Roșu Publicat: 6 aprilie 2026, 14:29

Harry Kane - Profimedia Images

Harry Kane s-a antrenat normal, luni, alături de coechipierii săi de la Bayern Munchen, la ultima sesiune de antrenament dinaintea meciului cu Real Madrid, prevăzut marţi pe Santiago Bernabeu, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Kane a ratat meciul de sâmbătă cu Freiburg (3-2) din Bundesliga, din cauza unei probleme la gleznă, dar se aşteaptă să fie apt pentru confruntarea din Spania.

În afara portarului Sven Ulreich, cu leziune musculară, toţi ceilalţi jucători au participat la sesiunea de pregătire, a precizat clubul bavarez.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2024, în semifinale, când Real Madrid s-a impus cu 2-1 la Munchen şi a remizat 2-2 acasă. Bavarezii nu i-au mai învins pe spanioli din din 2012.

“Nu am avut prea mult succes împotriva lui Real recent. Ne-ar plăcea foarte mult să schimbăm statisticile din ultimii ani”, a declarat mijlocaşul Leon Goretzka, într-un interviu publicat în weekend.

“Sunt o echipă de clasă mondială, cu o calitate individuală remarcabilă pe teren. Au avut momente foarte, foarte bune – dar şi unele rele – în acest sezon. În acest moment, nu ştii niciodată ce vei obţine de la ei”, a mai spus jucătorul lui Bayern.

Internaţionalul german este convins că Bayern poate câştiga încă “totul” în acest sezon, deoarece încă este în cursă pentru trofee în Bundesliga, Cupa Germaniei şi Liga Campionilor: “Jucătorii potriviţi sunt la locul potrivit, cu antrenorul potrivit, la clubul potrivit. Sunt absolut convins că putem câştiga totul anul acesta – chiar dacă ştiu cât de greu este. Dar vom încerca.”

De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilorDe ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Citește și:
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Observator
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?”
Fanatik.ro
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?”
15:11

Un fost campion mondial din Formula 1 a văzut-o pe Aston Martin și a dat verdictul: “Adrian Newey e ca Moise”
14:36

Au „făcut-o” din nou: echipa națională „înviată” după șase ani a dezertat în masă și ar putea să dispară iar
14:15

UPDATEMircea Lucescu, în continuare în stare gravă la ATI. Anunţ de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar
13:55

Ședință la spital pentru Mircea Lucescu. Ce urmează să decidă medicii care au grijă de fostul selecționer
13:41

Mihai Stoichiță a oferit detalii de ultimă oră despre starea lui Mircea Lucescu: “La fel ca și ieri”
13:31

Ce lovitură pentru FCSB! Daniel Bîrligea, OUT până la finalul sezonului
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 3 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 4 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 5 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați” 6 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României