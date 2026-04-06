Harry Kane a revenit la antrenamente cu o zi înainte de Real Madrid – Bayern Munchen

Harry Kane s-a antrenat normal, luni, alături de coechipierii săi de la Bayern Munchen, la ultima sesiune de antrenament dinaintea meciului cu Real Madrid, prevăzut marţi pe Santiago Bernabeu, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.
Kane a ratat meciul de sâmbătă cu Freiburg (3-2) din Bundesliga, din cauza unei probleme la gleznă, dar se aşteaptă să fie apt pentru confruntarea din Spania.
În afara portarului Sven Ulreich, cu leziune musculară, toţi ceilalţi jucători au participat la sesiunea de pregătire, a precizat clubul bavarez.
Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2024, în semifinale, când Real Madrid s-a impus cu 2-1 la Munchen şi a remizat 2-2 acasă. Bavarezii nu i-au mai învins pe spanioli din din 2012.
“Nu am avut prea mult succes împotriva lui Real recent. Ne-ar plăcea foarte mult să schimbăm statisticile din ultimii ani”, a declarat mijlocaşul Leon Goretzka, într-un interviu publicat în weekend.
“Sunt o echipă de clasă mondială, cu o calitate individuală remarcabilă pe teren. Au avut momente foarte, foarte bune – dar şi unele rele – în acest sezon. În acest moment, nu ştii niciodată ce vei obţine de la ei”, a mai spus jucătorul lui Bayern.
Internaţionalul german este convins că Bayern poate câştiga încă “totul” în acest sezon, deoarece încă este în cursă pentru trofee în Bundesliga, Cupa Germaniei şi Liga Campionilor: “Jucătorii potriviţi sunt la locul potrivit, cu antrenorul potrivit, la clubul potrivit. Sunt absolut convins că putem câştiga totul anul acesta – chiar dacă ştiu cât de greu este. Dar vom încerca.”
