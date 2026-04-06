Harry Kane a revenit la antrenamente cu o zi înainte de Real Madrid – Bayern Munchen

Harry Kane s-a antrenat normal, luni, alături de coechipierii săi de la Bayern Munchen, la ultima sesiune de antrenament dinaintea meciului cu Real Madrid, prevăzut marţi pe Santiago Bernabeu, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Harry Kane a revenit la antrenamente

Kane a ratat meciul de sâmbătă cu Freiburg (3-2) din Bundesliga, din cauza unei probleme la gleznă, dar se aşteaptă să fie apt pentru confruntarea din Spania.

În afara portarului Sven Ulreich, cu leziune musculară, toţi ceilalţi jucători au participat la sesiunea de pregătire, a precizat clubul bavarez.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2024, în semifinale, când Real Madrid s-a impus cu 2-1 la Munchen şi a remizat 2-2 acasă. Bavarezii nu i-au mai învins pe spanioli din din 2012.

“Nu am avut prea mult succes împotriva lui Real recent. Ne-ar plăcea foarte mult să schimbăm statisticile din ultimii ani”, a declarat mijlocaşul Leon Goretzka, într-un interviu publicat în weekend.