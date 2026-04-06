Pompiliu Popescu, anunţul care dă speranţă despre Mircea Lucescu. Fostul medic al naţionalei critică FRF: “S-a pus presiune mare”

Pompiliu Popescu crede că Mircea Lucescu se bucură de cei mai buni medici din România la Spitalul Universitar şi crede că vor veni în curând veşti bune despre starea de sănătate a acestuia.

Popescu lasă de înţeles că Lucescu a ajuns în această situaţie în urma unor “presiuni” venite de la FRF.

“Speranța e întotdeauna la Dumnezeu. Și din punct de vedere medical la fel. Se poate să își revină. Este posibil. A avut o presiune foarte mare asupra lui. Extrem de mare. Echipa națională a României nu este una puternică și atunci s-a încercat aducerea unui mare antrenor ca să salveze ce nu avem.

Federația a pus presiune mare pe el și nu a putut să o suporte. Și-a dorit pentru că e sufletist și e cel mai bun antrenor. Iată că nu ai ce să faci dacă nu ai materie primă să o plămădești”, a declarat Pompiliu Popescu, pentru Fanatik.ro.

Fostul medic al naţionalei României crede că meciul cu Turcia l-a băgat în spital pe Lucescu.