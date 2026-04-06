“Am suflet de româncă” Lorena Ostase vrea ca CSM să se califice, alături de Gloria Bistriţa, în Final Four

Căpitanul Gloriei Bistriţa, Lorena Ostase (28 de ani), vrea, la fel ca şi colega ei Cristina Laslo, ca şi rivala CSM Bucureşti să se califice în Final Four.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lorena Ostase a vorbit, în exclusivitate pentru AntenaSport, despre lupta pe care Gloria Bistriţa o duce pe trei fronturi. Gloria Bistriţa e foarte aproape de a cuceri titlul şi se luptă şi pentru Final Four-ul din Liga Campionilor şi pentru Cupa României.

Lorena Ostase: “În curând vom juca acel handbal pe care l-am privit eu la televizor când eram mică”

“(n.r: V-aţi obişnuit cu ideea că în curând veţi fi campioane sau încă nu îndrăzneşti?) M-am obişnuit cu ideea că, în curând, vom juca acel handbal pe care l-am privit eu la televizor când eram mică. Îmi doream să fiu acolo, între cele mai bune.

E cel mai muncit şi cel mai aşteptat titlu de către toată lumea, în condiţiile în care o asemenea emulaţie n-am mai întâlnit. Mergând pe stradă, în magazin, oriunde.

(n.r: Ce ar însemna o calificare în Final Four cu Bistriţa?) Se spune, în general, să nu-ţi fie frică să visezi, dar mi-e un pic frică de acest gând. În sensul bun. Mă cuprinde o emoţie, toată. Am 1.80, dar nu ştiu dacă există un metru 80 de emoţie. M-aş vedea acolo şi aş vedea această echipă.