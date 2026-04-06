“Am suflet de româncă” Lorena Ostase vrea ca CSM să se califice, alături de Gloria Bistriţa, în Final Four

Bogdan Stănescu Publicat: 6 aprilie 2026, 17:38

Lorena Ostase, în meciul cu Ikast din Liga Campionilor / Sport Pictures

Căpitanul Gloriei Bistriţa, Lorena Ostase (28 de ani), vrea, la fel ca şi colega ei Cristina Laslo, ca şi rivala CSM Bucureşti să se califice în Final Four.

Lorena Ostase a vorbit, în exclusivitate pentru AntenaSport, despre lupta pe care Gloria Bistriţa o duce pe trei fronturi. Gloria Bistriţa e foarte aproape de a cuceri titlul şi se luptă şi pentru Final Four-ul din Liga Campionilor şi pentru Cupa României.

Lorena Ostase: “În curând vom juca acel handbal pe care l-am privit eu la televizor când eram mică”

“(n.r: V-aţi obişnuit cu ideea că în curând veţi fi campioane sau încă nu îndrăzneşti?) M-am obişnuit cu ideea că, în curând, vom juca acel handbal pe care l-am privit eu la televizor când eram mică. Îmi doream să fiu acolo, între cele mai bune.

E cel mai muncit şi cel mai aşteptat titlu de către toată lumea, în condiţiile în care o asemenea emulaţie n-am mai întâlnit. Mergând pe stradă, în magazin, oriunde.

(n.r: Ce ar însemna o calificare în Final Four cu Bistriţa?) Se spune, în general, să nu-ţi fie frică să visezi, dar mi-e un pic frică de acest gând. În sensul bun. Mă cuprinde o emoţie, toată. Am 1.80, dar nu ştiu dacă există un metru 80 de emoţie. M-aş vedea acolo şi aş vedea această echipă.

“Avem şanse cu Brest”

(n.r: Cum vezi dubla asta cu Brest? Realist vorbind) Cred că avem şanse. Este, poate, cea mai echilibrată dublă, din punctul meu de vedere. Brest a avut un sezon bun, dar vârful lor de formă a scăzut. Au şi câteva jucătoare lipsă. La început nu ştiu cine ne dădea şanse.

Cred că putem continua până când această echipă va juca cel mai bun handbal. În continuare sunt aspecte pe care le putem îmbunătăţi.

(n.r: Vă visaţi la Budapesta?) Da, chiar părinţii mei mi-au spus: «Mamă, să ştii că noi am fost la Budapesta, dar am vrea să îl mai vedem o dată». Le-am spus că, dacă vor ajunge, vor fi numai în sală.

Mai avem două meciuri foarte importante. În aceste nici două luni suntem pe 3 planuri foarte importante, pe care ni le-am setat încă de la începutul sezonului. Din păcate, e sfârşit de sezon, iar pe sfârşit de sezon apar oboseala, accidentările. De acest lucru mi-e cel mai teamă.

(n.r: Cum ar fi să fie două echipe româneşti în Final Four? Ţi-ai dori chestia asta şi pentru CSM?) Bineînţeles. Mi-am dorit şi la junioare. Chiar ne-am gândit, cum ar fi să fie 4 echipe, două şi două. Îmi doresc ca echipele româneşti să meargă până la final. România este printre campionatele care contează. Asta se vede în numărul de jucătoare care vin aici, nume mari. Le ţin pumnii şi lor, bineînţeles. Am suflet de româncă”, a declarat Lorena Ostase pentru AntenaSport.

