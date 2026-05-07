Specialiştii au dat verdictul înaintea finalei Champions League dintre PSG şi Arsenal! Cine e favorită la Budapesta

PSG şi Arsenal se vor întâlni în finala UEFA Champions League a sezonului 2025/26. Pe 30 mai, la Budapesta, cele două echipe vor lupta pentru marele trofeu. Dacă parizienii revin în finală după ce au câştigat în premieră trofeul anul trecut, Arsenal ajunge pentru a doua oară în istoria sa în ultimul act şi prima oară după 20 de ani.
În semifinale, PSG a trecut de Bayern Munchen, cu 6-5 la general, în timp ce Arsenal a obţinut calificarea în finala Champions League după ce a trecut de Atletico Madrid, cu 2-1 la general.
PSG, favorită în faţa lui Arsenal înaintea finalei UEFA Champions League
Imediat după ce s-a aflat şi a doua finalistă, specialiştii au început calculele pentru duelul de la Budapesta. În acest moment, statisticienii de la Football Meets Data susţin că echipa lui Luis Enrique este favorită la câştigarea trofeului. PSG are 53,8% şanse, în timp ce Arsenal are 46,2% şanse.
🏆 To win the 🔵 Champions League:
54% 🇫🇷 PSG
46% 🏴 Arsenal pic.twitter.com/Oz78ta04gj
— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 6, 2026
Arsenal şi PSG s-au întâlnit şi în semifinalele sezonului trecut. Atunci, PSG s-a impus în ambele partide: 1-0 la Londra şi 2-1 la Paris.
Anul acesta vom avea parte şi de o premieră în ceea ce priveşte finala UEFA Champions League. Forul continental a decis ca meciul pentru trofeu să se dispute mai devreme, ceea ce înseamnă că partida va începe la ora 19:00, ora României, cu trei ore mai devreme decât ar fi fost programată finala în trecut. Puskas Arena, cu o capacitate de 67.000 de locuri, va găzdui finala.
