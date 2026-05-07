Vincent Kompany a făcut praf arbitrajul după Bayern – PSG 1-1: “S-a răzgândit pentru că avea deja un galben”

Vincent Kompany a criticat arbitrajul la finalul partidei Bayern Munchen – PSG 1-1, în urma căreia bavarezii au ratat prezenţa în finala Ligii Campionilor din acest sezon.

Antrenorul lui Bayern a pus tunurile pe brigada lui João Pinheiro, considerând că portughezul a vrut să îi acorde un cartonaş galben lui Mendes, dar s-ar fi răzgândit când şi-a dat seama că ar fi fost al doilea.

Faza despre care vorbeşte belgianul este cea în care Mendes a comis henţ şi urma să fie eliminat pentru cumul de cartonaşe. Totuşi, João Pinheiro a întors faza pentru un henţ comis anterior de Laimer.

“Le-am zis jucătorilor că înțeleg că sunt dezamăgiți. Am dat totul, a fost un meci al detaliilor. Dar trebuie să ne uităm la unele decizii pe care arbitrii le-au luat de-a lungul acestor două meciuri. Nu e niciodată o scuză, dar contează. Dacă ne uităm la ambele manșe, au fost prea multe decizii luate împotriva noastră.

Dacă ne uităm la ambele faze, haideți să avem puțină logică… E ridicol! Era cu mâna pe sus, îl lovește clar, dar pentru că mingea vine de la colegul său, nu e penalty. Nu e povestea completă a meciului, dar în final a fost o dublă manșă decisă de o diferență de doar un gol.