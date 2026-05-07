Vincent Kompany a făcut praf arbitrajul după Bayern – PSG 1-1: “S-a răzgândit pentru că avea deja un galben”

Dan Roșu Publicat: 7 mai 2026, 8:28

Vincent Kompany a criticat arbitrajul la finalul partidei Bayern Munchen – PSG 1-1, în urma căreia bavarezii au ratat prezenţa în finala Ligii Campionilor din acest sezon.

Antrenorul lui Bayern a pus tunurile pe brigada lui João Pinheiro, considerând că portughezul a vrut să îi acorde un cartonaş galben lui Mendes, dar s-ar fi răzgândit când şi-a dat seama că ar fi fost al doilea.

Faza despre care vorbeşte belgianul este cea în care Mendes a comis henţ şi urma să fie eliminat pentru cumul de cartonaşe. Totuşi, João Pinheiro a întors faza pentru un henţ comis anterior de Laimer.

“Le-am zis jucătorilor că înțeleg că sunt dezamăgiți. Am dat totul, a fost un meci al detaliilor. Dar trebuie să ne uităm la unele decizii pe care arbitrii le-au luat de-a lungul acestor două meciuri. Nu e niciodată o scuză, dar contează. Dacă ne uităm la ambele manșe, au fost prea multe decizii luate împotriva noastră.

Dacă ne uităm la ambele faze, haideți să avem puțină logică… E ridicol! Era cu mâna pe sus, îl lovește clar, dar pentru că mingea vine de la colegul său, nu e penalty. Nu e povestea completă a meciului, dar în final a fost o dublă manșă decisă de o diferență de doar un gol.

Iar la cealaltă fază, cu al doilea cartonaș galben, am crezut că urmează să îl dea, iar apoi am simțit că s-a răzgândit pentru că avea deja un galben și nu a vrut să îl dea pe al doilea. Așa că s-a întors asupra fazei cu Konrad Laimer. Am revăzut imaginile și nu am văzut să fi fost henț. Ei spun că a fost, așa că nu știu”, a spus Kompany.

Bayern a ratat finala Champions League

PSG, deţinătoarea trofeului, s-a calificat, miercuri seară, în finala Ligii Campionilor, trecând în semifinale de Bayern Munchen, scor general 6-5.

După un tur spectaculor la Paris, în 28 aprilie, scor 5-4, miercuri PSG a remizat cu Bayern la Munchen, scor 1-1. Golul parizienilor a fost marcat de Dembele, în minutul 3. Bayern a egalat în minutul 90+4, prin Kane.

Astfel, finala PSG – Arsenal se va disputa în data de 30 mai, pe Puskas Arena din Budapesta.

 

