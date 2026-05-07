6 persoane arestate după calificarea lui PSG în finala Ligii Campionilor

Dan Roșu Publicat: 7 mai 2026, 8:37

Fani PSG

Şase persoane au fost arestate miercuri seară în timpul manifestărilor care au urmat calificării PSG în finala Ligii Campionilor, relatează BFMTV.

După ce PSG s-a calificat pentru a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor, celebrări au avut loc în diferite părţi ale Parisului, în special în jurul Champs-Élysées, care a fost închis traficului, şi, de asemenea, în apropierea stadionului Parc des Princes.

Au fost raportate câteva incidente minore care au implicat utilizarea de artificii şi bombe fumigene, dar nu au avut loc incidente majore. Câteva persoane au încercat să coboare pe o rampă de acces la şoseaua de centură, dar au fost rapid împinse înapoi de poliţie.

Operaţiunea a dus la arestarea a şase persoane pentru utilizarea de mortiere şi participarea la un grup cu intenţia de a comite infracţiuni, potrivit BFMTV.

Două persoane au fost rănite la mâini prin utilizarea artificiilor, una grav, conform celui mai recent raport publicat la ora 00:30 de Prefectura Poliţiei din Paris.

