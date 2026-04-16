Vinicius Jr, lăsat în urmă pe arena lui Bayern. De ce a plecat autocarul lui Real fără starul brazilian

Vinicius Junior a pasat decisiv la golul trei marcat de Real Madrid cu Bayern / Getty Images

Real Madrid a suferit o înfrângere grea în sferturile UEFA Champions League contra lui Bayern Munchen. După 1-2 în manșa tur, Real a condus în trei rânduri pe Fussball Arena, însă Bayern a revenit de fiecare dată și a câștigat până la urmă după ce Camavinga a fost eliminat.

Starul celor de la Real, Vinicius Jr, a avut un meci fără prea multe reușite. Deși a pasat la golul lui Mbappe și a trimis un șut în transversală, brazilianul a fost foarte des izolat în flancul stâng și a ajuns și să se certe pe teren cu Jude Bellingham.

Vinicius Jr, lăsat la stadion

Seara a continuat prost pentru Vinicius Jr și după fluierul de final. Asta pentru că a fost selectat aleatoriu să fie jucătorul care merge la testele anti-doping. Iar procedura a durat mult mai mult decât era normal.

Astfel, cei de la real Madrid au decis să nu-l mai aștepte pe Vinicius Jr după meci, iar autocarul echipei a plecat direct spre aeroport. Vinicius Jr a venit și el în urma colegilor cu o mașină pusă la dispoziție de club.