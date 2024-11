Cei trei jucători lăsați în afara lotului României pentru meciul cu Kosovo! Surpriza uriașă a lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Mircea Lucescu, într-un meci al echipei naţionale/ Hepta Mircea Lucescu a decis lotul pe care se va baza la meciul cu Kosovo. Selecționerul a surprins și nu l-a inclus în planurile sale pe Florinel Coman pentru duelul care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, astăzi, de la ora 21:45. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România are victorii pe linie în Liga Națiunilor, iar cu un nou succes, poate câștiga matematic grupa, cu o etapă înainte de final. Asta ar însemna faptul că „tricolorii” au asigurat barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Trei jucători lăsați în afara lotului României pentru meciul cu Kosovo FRF a publicat lotul României pentru confruntarea cu Kosovo. Pe lângă Florinel Coman, și Cristi Manea și Matei Ilie nu se regăsesc pe listă. Mircea Lucescu nu l-a luat în calcul pe tânărul convocat în premieră la națională, Matei Ilie, pentru meciul cu Kosovo. Fundașul va privi de pe margine duelul „tricolorilor”, alături de Florinel Coman și Cristi Manea, fundașul ce la Rapid, revenit recent în angrenajul naționalei. Reclamă

Neincluderea în lot a lui Florinel Coman reprezintă însă o mare surpriză. „Mbappe” era unul dintre primii jucători la care se apela, când se realizau schimbările în timpul unei partide, fiind o piesă de bază la echipa națională.

Totuși, în ultima acțiune a „tricolorilor”, Florinel Coman a evoluat doar 19 minute ăn duelul cu Lituania, câștigat de națională cu 2-1. În partida cu Cipru, fosta vedetă de la FCSB a fost rezervă neutilizată.

Totodată, în „dubla” cu Kosovo și Lituania din septembrie, prima a naționalei cu Mircea Lucescu la cârmă, Florinel Coman a prins pe teren doar 13 minute. Acesta a fost rezervă în meciul cu lituanienii și a intrat pe finalul duelul de la Priștina cu kosovarii.

Lotul României pentru duelul cu Kosovo: PORTARI Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2); MIJLOCAȘI Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0); ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

Mircea Lucescu, înainte de România – Kosovo: „Eu nu fac experiențe”

Mircea Lucescu a avut un discurs motivaţional înainte de România – Kosovo, care va fi vineri, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a explicat şi selecţia făcută.

„Dacă o considerăm o finală, sigur că e un meci extrem de important. Întâlnim o echipă foarte bună, o echipă care s-a pregătit special pentru acest meci. Datorită rezultatul extraordinar din Kosovo, ei vin să câştige la Bucureşti. Ne dăm seama ce înseamnă acest meci, jucătorii sunt într-o stare bună fizică şi psihică. Dincolo de rezultat, pe mine mă interesează îmbunătăţirea jocului. Echipa are potenţial să crească. Rămâne să vedem în ce măsură jocul nostru ne va permite să dominăm şi adversarii. Sper să îi motiveze dacă lucrurile se desfăşoară aşa cum trebuie şi susţinerea publicului va fi pozitivă. Nu aş vrrea ca o parte a publicului, acel grup de suporteri care vin la stadion să creeze probleme.

Ei ne-au creat probleme şi în Kosovo. Aici un singur lucru este important, ştim ce înseamnă aceste 3 puncte pentru viitorul fotbalului românesc. Nu avem nevoie de alte aspecte. Avem nevoie să fim o singură echipă, noi şi suporterii. Eu la fiecare acţiune aduc 3-4 ca să îi cunosc. Şi pe ceilaţi care au un randament bun la club vin şi la echipa naţională. Ei trebuie să se gândească că prezenţa lor aici e extrem de importantă. Ne-am propus o calificare la Campionatul Mondial. Nu am niciun motiv să schimb jucătorii, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, trebuie să aştepte să îi vină rândul şi la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora„, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport, înainte de România – Kosovo.

