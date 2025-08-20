Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a doborât recordul pentru cele mai multe meciuri oficiale în fotbal. Portarul care a scris istorie - Antena Sport

Home | Fotbal | S-a doborât recordul pentru cele mai multe meciuri oficiale în fotbal. Portarul care a scris istorie

S-a doborât recordul pentru cele mai multe meciuri oficiale în fotbal. Portarul care a scris istorie

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 15:23

Comentarii
S-a doborât recordul pentru cele mai multe meciuri oficiale în fotbal. Portarul care a scris istorie

Fabio, portarul lui Fluminense, premiat pentru recordul stabilit / Profimedia

Portarul brazilian Fabio, semifinalist al Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară alături de echipa Fluminense, a devenit jucătorul marți cu cele mai multe meciuri oficiale disputate în fotbalul profesionist, depășind recordul fostului internațional englez Peter Shilton, a anunțat clubul său, citat de Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fabio, în vârstă de 44 de ani, a disputat al 1.391-lea său meci în optimile de finală ale competiției Copa Sudamericana (echivalentul Europa League), în care Fluminense a învins cu scorul de 2-0 formația columbiană America de Cali.

Fabio a debutat în anul retragerii lui Peter Shilton

Fluminense a sărbătorit recordul lui Fabio cu un omagiu pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, după victoria asupra columbienilor. “Am toate motivele să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a permis să trăiesc acest moment special și să ating această etapă importantă.

A fost foarte emoționant să trăiesc asta, mai ales având familia alături în timpul omagiului”, a precizat Fabio într-un comunicat publicat de Fluminense.

Fabio, care și-a petrecut întreaga carieră în țara sa natală, a jucat primul său meci profesionist în 1997, același an în care Peter Shilton a agățat mănușile în cui. După un sezon la Uniao Bandeirante, club dispărut în prezent, portarul brazilian a continuat să joace pentru Athletico Paranaense (1998-2000), Vasco da Gama (2000-2004), Cruzeiro, unde a disputat 976 de meciuri între 2005 și 2022, și Fluminense, unde evoluează și fostul fundaș al lui PSG, Thiago Silva (40 ani).

Reclamă
Reclamă

Câștigător al trofeului Copa Libertadores în 2023 și triplu campion al Braziliei (2000, 2013 și 2014), Fabio a fost selecționat de zece ori la naționala Braziliei, între 2002 și 2005. În continuare titular obișnuit la Fluminense, Fabio, care va împlini 45 de ani pe 30 decembrie, și-a prelungit recent contractul cu clubul din Rio de Janeiro până în decembrie 2026.

Conform Guinness World Records și unor site-uri de statistică, Peter Shilton a disputat 1.390 de meciuri în cariera sa, însă pe contul portarului englez de pe rețeaua X apare că acesta ar fi disputat doar 1.387 de partide. Discrepanța provine din faptul că Guinness include 16 meciuri neoficiale pe care Shilton nu le ia în calcul, dar include în schimb 13 meciuri pe care le-a jucat pentru echipa sub 23 de ani a Angliei, care în mod normal nu sunt luate în considerare, potrivit agerpres.ro.

Un pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companieUn pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Observator
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
15:12
România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt
14:46
Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: “Nu-i ușor”
14:24
Csikszereda, reclamată de FRF la Comisia de Disciplină. Ciucanii, blamați pentru promovarea Ținutului Secuiesc
14:19
Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali
13:44
FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen. Cât costă tichetele de pe Arena Națională
13:30
VIDEOBernadette Szocs și Elizabeta Samara, eliminate de la Europe Smash – Sweden. “Bernie” joacă la simplu la 19:35
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 5 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa 6 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”