S-a doborât recordul pentru cele mai multe meciuri oficiale în fotbal. Portarul care a scris istorie - Antena Sport

Portarul brazilian Fabio, semifinalist al Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară alături de echipa Fluminense, a devenit jucătorul marți cu cele mai multe meciuri oficiale disputate în fotbalul profesionist, depășind recordul fostului internațional englez Peter Shilton, a anunțat clubul său, citat de Reuters.

Fabio, în vârstă de 44 de ani, a disputat al 1.391-lea său meci în optimile de finală ale competiției Copa Sudamericana (echivalentul Europa League), în care Fluminense a învins cu scorul de 2-0 formația columbiană America de Cali.

Fabio a debutat în anul retragerii lui Peter Shilton

Fluminense a sărbătorit recordul lui Fabio cu un omagiu pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, după victoria asupra columbienilor. “Am toate motivele să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a permis să trăiesc acest moment special și să ating această etapă importantă.

A fost foarte emoționant să trăiesc asta, mai ales având familia alături în timpul omagiului”, a precizat Fabio într-un comunicat publicat de Fluminense.

Fabio, care și-a petrecut întreaga carieră în țara sa natală, a jucat primul său meci profesionist în 1997, același an în care Peter Shilton a agățat mănușile în cui. După un sezon la Uniao Bandeirante, club dispărut în prezent, portarul brazilian a continuat să joace pentru Athletico Paranaense (1998-2000), Vasco da Gama (2000-2004), Cruzeiro, unde a disputat 976 de meciuri între 2005 și 2022, și Fluminense, unde evoluează și fostul fundaș al lui PSG, Thiago Silva (40 ani).