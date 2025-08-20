Cătălin Chirilă, în semifinalele probelor de 500 şi 1000 de m, la Campionatele Mondiale de la Milano - Antena Sport

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat, miercuri, în semifinalele probelor de canoe simplu pe 500 şi 1.000 de metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano.

La 500 de metri, probă în care are un titlu mondial în 2023 (la Duisburg), Chirilă a ocupat locul al doilea în a patra serie, cu timpul de 1 min 56 sec 27/100, devansat de rusul Zahar Petrov, 1 min 55 sec 58/100.

Chirilă va evolua în a doua semifinală, joi, de la ora 14:36 (ora României).

La 1.000 de metri, în care a fost campion mondial în 2022, la Dartmouth (Canada), Cătălin Chirilă a ocupat locul al treilea în seria a treia, cu timpul de 3 min 56 sec 58/100. Seria a fost câştigată de germanul David Bauschke (3:52.31), care s-a calificat direct în finală, iar pe locul secund s-a clasat polonezul Wiktor Glazunow (3:53.56).

Chirilă va lua startul în prima semifinală, programată vineri (10:56).