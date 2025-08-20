"Cu gafe le oferi ocazia". Momentul bizar de la tragerea de sorți din Cupă, comentat de Raul Rusescu - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.

La o zi distanță după evenimentul care a fost comentat și de Florin Prunea, Raul Rusescu și-a expus și el părerea cu privire la ce s-a întâmplat la Casa Fotbalului.

Rusescu nu crede într-o tragere la sorți măsluită

Fostul atacant ajuns la vârsta de 37 de ani nu este de părere că tragerea la sorți a fost una măsluită, deși a blamat stângăcia organizatorilor care a lăsat loc de interpretări. În plus, faptul că două echipe bune se întâlnesc în play-off în urma acelui eveniment, respectiv Farul și Corvinul, îi oferă lui Rusescu o siguranță că totul s-a întâmplat într-un mod corect.

În momentul tragerii la sorți, în urna în care se aflau 24 de echipe, secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a extras din prima chiar ultima bilă pe care a introdus-o, însă într-un mod care a atras atenția. Bodescu a luat bila Corvinului în mâna dreapta, a mutat-o în stânga, a mimat amestecarea, după care a rămas în mâna cu aceeași bilă pe care a ales-o de la bun început.

“Nu cred că e ceva intenționat. Problema e că ultima bilă pe care o așază este cea cu Corvinul și prima bilă pe care pune mâna pentru a amesteca bolul este aceeași. Probabil că Bodescu nu a vrut să creeze un avantaj sau un dezavantaj pentru cineva.