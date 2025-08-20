"Cu gafe le oferi ocazia". Momentul bizar de la tragerea de sorți din Cupă, comentat de Raul Rusescu - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.
La o zi distanță după evenimentul care a fost comentat și de Florin Prunea, Raul Rusescu și-a expus și el părerea cu privire la ce s-a întâmplat la Casa Fotbalului.
Rusescu nu crede într-o tragere la sorți măsluită
Fostul atacant ajuns la vârsta de 37 de ani nu este de părere că tragerea la sorți a fost una măsluită, deși a blamat stângăcia organizatorilor care a lăsat loc de interpretări. În plus, faptul că două echipe bune se întâlnesc în play-off în urma acelui eveniment, respectiv Farul și Corvinul, îi oferă lui Rusescu o siguranță că totul s-a întâmplat într-un mod corect.
În momentul tragerii la sorți, în urna în care se aflau 24 de echipe, secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, a extras din prima chiar ultima bilă pe care a introdus-o, însă într-un mod care a atras atenția. Bodescu a luat bila Corvinului în mâna dreapta, a mutat-o în stânga, a mimat amestecarea, după care a rămas în mâna cu aceeași bilă pe care a ales-o de la bun început.
“Nu cred că e ceva intenționat. Problema e că ultima bilă pe care o așază este cea cu Corvinul și prima bilă pe care pune mâna pentru a amesteca bolul este aceeași. Probabil că Bodescu nu a vrut să creeze un avantaj sau un dezavantaj pentru cineva.
Nu mă aștept ca în 2025 să se mai facă astfel de aranjamente. La urma urmei, ai extras Farul și Corvinul. Ai o echipă foarte bună de Liga 1 și o echipă foarte bună de Liga a 2-a. Una dintre ele va fi eliminată. În cazuri de genul, trebuie să te gândești pe cine ar ajuta situația. Acum, nu văd cine e ajutat
Momentul însă mi s-a părut mai mult decât hilar. E ceva ce n-ar trebui să se întâmple la nivelul ăsta. Responsabilii ar trebui să fie pregătiți, ei știu cum arată bilele, au idee dacă încap sau nu într-un bol.
Când știi că ai 24 de echipe într-o urnă, aduci și tu un castron mai mare. Trebuie să fie pregătiți și să nu lase loc de interpretări, pentru că acum lumea acuză că bilele au fost măsluite. Cu gafe de genul acesta, le oferi ocazia“, a declarat Becali, potrivit GSP.
Comunicatul emis de FRF după scandalul de la tragerea la sorți
“Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.
Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții. Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.
FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.
Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări“, a fost comunicatul emis de FRF pe site-ul oficial.
