Cine va arbitra meciul România - Lituania, din Liga Naţiunilor - Antena Sport

Cine va arbitra meciul România - Lituania, din Liga Naţiunilor Imagine din meciul Kosovo - România / Profimedia Images UEFA a decis cine va arbitra meciul România – Lituania, din Liga Naţiunilor. Slovenul Rade Obrenovic se va afla la centru în partida care se va disputa luni, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. România este lider în grupa ei din Liga Naţiunilor. Cipru e pe locul 2, după ce a învins Lituania în deplasare, cu 1-0. Cine va arbitra meciul România – Lituania, din Liga Naţiunilor Obrenovic va fi ajutat de asistenţii Jure Praprotnik şi Grega Kordež. În Camera VAR se vor afla Nejc Kajtazovic şi Alen Borošak. Rezervă va fi David Šmajc. România a debutat cu o victorie de senzaţie în această ediţie a Ligii Naţiunilor. „Tricolorii” au învins cu 3-0 Kosovo, în deplasare, într-un meci care a fost transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Dennis Man (min. 40), Răzvan Marin (min. 51, penalty) şi Denis Drăguş (min. 82) au marcat pentru România în meciul cu Kosovo. Dennis Man a obţinut lovitura de la 11 metri pe care a transformat-o în gol Marin. Totodată, Man a pasat foarte bine în minutul 44 lui Mihăilă, care a şutat în bară. Reclamă

Mircea Lucescu a tras concluziile după Kosovo – România 0-3. Mircea Lucescu a avut parte de un debut de vis în al doilea mandat pe banca naţionalei României. Tricolorii s-au impus cu 3-0 în Kosovo, prin golurile marcate de Man, Răzvan Marin şi Drăguş. Kosovo – România 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii români, Dennis Man, Răzvan Marin, dar şi fundaşii centrali au fost lăudaţi de selecţionerul României.

„Nu îmi mai aduceam aminte de asta. Sunt foarte mulţumit de cum a evoluat echipa. Am controlat jocul, a fost lucrul pe care l-am cerut. Să controlăm jocul, să nu mai acceptăm să fim dominaţi categoric. Avem jucători cu nivel tehnic bun, în ceea ce priveşte pasele. Aceste lucruri trebuie să îl perfecţionăm. Am lucrat foarte mult în aceste zile la pase, pentru controlul jocului, pentru a avea posesie. Am reuşit să punem în dificultate echipa gazdă, care are jucători în primele 5 campionate din Europa. I-am provocat să facă ce am vrut noi şi nu ce au vrut ei.

Am avut în atac 3 jucători foarte buni. Am controlat centrul terenului. Efortul lui Răzvan Marin şi Nicuşor Stanciu au făcut să dominăm jocul la mijlocul terenului. Nu mai vorbesc de fundaşii centrali care au fost extraordinari. Împotriva a doi atacanţi foarte înalţi, au luat aproape toate mingile. La 3-0 am fost mai relaxaţi şi le-am dat posibilitatea să aibă câteva atacuri care puteau să se termine cu gol. Pentru mine o victorie e importantă dacă vine o altă victorie. Se vede că Man joacă într-un campionat diferit de alte campionate. Eu sunt convins că modul în care ei se comportă va atrage, după sine, disponibilitatea celorlalţi de a ajunge la nivelul lor. Noi am produs în fotbal prin tehnicitate. Era normal să stau în picioare, trebuia să simtă că cineva este alături de ei”, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

