Dan Petrescu, revoltat! Discurs dur la adresa arbitrilor: "Sună bine când îi dai lui Petrescu 3 etape" - Antena Sport

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a primit bine suspendarea de trei etape pe care a primit-o din partea Comisiei de Disciplină a FRF, după ce a fost eliminat în timpul meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova.

Petrescu a protestat atunci şi a cerut o lovitură de la 11 metri, susţinând că mingea l-a lovit în mână pe Nicuşor Bancu. Extrem de nervos, “Bursucul” a intrat în teren şi a fost extrem de vehement la adresa arbitrului, care l-a eliminat. Pentru aceste scene, Dan Petrescu a primit trei etape de suspendare.

Dan Petrescu, despre suspendarea de trei etape din Liga 1: “În România, roşu direct. Nici nu vorbesc cu tine”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost surprins de suspendarea primită şi se declară revoltat de faptul că în cupele europene nu a fost niciodată eliminat, în condiţiile în care se comportă la fel:

“Trei etape, da. Nu mă așteptam la așa ceva, sincer. Nu știu dacă vă uitați la meciurile din Europa. Cred că am 60-70 și niciodată nu am fost eliminat, doar o dată am luat galben. Și fac aceleași lucruri, să nu credeți că mă comport altfel. La meciul cu Braga de acasă, ce am făcut pe acolo, am intrat și pe teren. Mi-au zis doar: «Stai, stai acolo».

În România, când te văd puțin, roșu direct. Nici nu vorbesc cu tine, să-ți spună de ce. Apoi să-ți dea și 3 etape… Trebuie să luăm deciziile (n.r. raportându-ne la) campionatul ăsta. A fost prima abatere.