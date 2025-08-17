Dan Petrescu, revoltat! Discurs dur la adresa arbitrilor: "Sună bine când îi dai lui Petrescu 3 etape" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 17 august 2025, 0:15

Dan Petrescu / Sport Pictures

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a primit bine suspendarea de trei etape pe care a primit-o din partea Comisiei de Disciplină a FRF, după ce a fost eliminat în timpul meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova.

Petrescu a protestat atunci şi a cerut o lovitură de la 11 metri, susţinând că mingea l-a lovit în mână pe Nicuşor Bancu. Extrem de nervos, “Bursucul” a intrat în teren şi a fost extrem de vehement la adresa arbitrului, care l-a eliminat. Pentru aceste scene, Dan Petrescu a primit trei etape de suspendare.

Dan Petrescu, despre suspendarea de trei etape din Liga 1: “În România, roşu direct. Nici nu vorbesc cu tine”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost surprins de suspendarea primită şi se declară revoltat de faptul că în cupele europene nu a fost niciodată eliminat, în condiţiile în care se comportă la fel:

“Trei etape, da. Nu mă așteptam la așa ceva, sincer. Nu știu dacă vă uitați la meciurile din Europa. Cred că am 60-70 și niciodată nu am fost eliminat, doar o dată am luat galben. Și fac aceleași lucruri, să nu credeți că mă comport altfel. La meciul cu Braga de acasă, ce am făcut pe acolo, am intrat și pe teren. Mi-au zis doar: «Stai, stai acolo».

În România, când te văd puțin, roșu direct. Nici nu vorbesc cu tine, să-ți spună de ce. Apoi să-ți dea și 3 etape… Trebuie să luăm deciziile (n.r. raportându-ne la) campionatul ăsta. A fost prima abatere.

Eu știu că alții primeau o etapă, două, dar e bine când îi dai lui Petrescu 3 etape, sună bine. Mai ales că CFR trece printr-o perioadă mai grea”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă, înaintea meciului cu FC Botoşani.

Dan Petrescu vrea transferuri la CFR Cluj!

La conferința de presă, Dan Petrescu a explicat că obiectivul echipei este calificarea în grupa principală din Conference League, dar și câștigarea unui trofeu pe plan intern.

Totuși, antrenorul de la CFR Cluj a tras un semnal de alarmă și a spus că îi va fi greu să aibă un sezon bun, având în vedere problemele de lot cu care se confruntă. Astfel, Dan Petrescu a cerut noi transferuri la echipă.

„Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu. Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă.

Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători. E greu fără jucători. Dar clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine.

Dacă am fi avut acești jucători (n.r. disponibili), nu am mai fi avut nevoie de mine, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc se cam vede”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

