Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză - Antena Sport

Barcelona a început perfect noul sezon din La Liga. În prima etapă, campioana Spaniei a evoluat pe terenul celor de la Mallorca, formaţie pe care a învins-o cu 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele trei goluri au fost marcate de Raphinha, Ferran Torres şi Lamine Yamal. Prima repriză a fost marcată de jocul extrem de dur al gazdelor. Din acest motiv, Mallorca a avut doi eliminaţi în decurs de şase minute în prima repriză.

Barcelona, victorie categorică în prima etapă cu Mallorca

Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga.

Prima repriză a fost plină de evenimente pe estadiu de Son Moix. Servit Lamine Yamal, Raphinha a deschis scorul în minutul 7, iar în minutul 23 Ferran Torres a făcut 2-0 pentru catalani. Gazdele au pierdut doi jucători în numai şase minute. Morlanes a primit al doilea galben în minutul 33 şi a părăsit terenul, pentru ca în minutul 38 Muriqi să faulteze, iar VAR-ul să chimbe culoare cartonaşului din galben în roşu.

Barcelona nu a profitat însă de inferioritatea numerică a gazdelor decât pentru ca Yamal să închidă tabela, în minutul 90+4, şi meciul s-a terminat cu o victorie cu 3-0 a elevilor lui Flick.