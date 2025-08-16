Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză

Publicat: 16 august 2025, 22:56

Jucătorii Barcelonei / Profimedia

Barcelona a început perfect noul sezon din La Liga. În prima etapă, campioana Spaniei a evoluat pe terenul celor de la Mallorca, formaţie pe care a învins-o cu 3-0.

Cele trei goluri au fost marcate de Raphinha, Ferran Torres şi Lamine Yamal. Prima repriză a fost marcată de jocul extrem de dur al gazdelor. Din acest motiv, Mallorca a avut doi eliminaţi în decurs de şase minute în prima repriză.

Barcelona, victorie categorică în prima etapă cu Mallorca

Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga.

Prima repriză a fost plină de evenimente pe estadiu de Son Moix. Servit Lamine Yamal, Raphinha a deschis scorul în minutul 7, iar în minutul 23 Ferran Torres a făcut 2-0 pentru catalani. Gazdele au pierdut doi jucători în numai şase minute. Morlanes a primit al doilea galben în minutul 33 şi a părăsit terenul, pentru ca în minutul 38 Muriqi să faulteze, iar VAR-ul să chimbe culoare cartonaşului din galben în roşu.

Barcelona nu a profitat însă de inferioritatea numerică a gazdelor decât pentru ca Yamal să închidă tabela, în minutul 90+4, şi meciul s-a terminat cu o victorie cu 3-0 a elevilor lui Flick.

Barcelona i-a înregistrat pe Joan Garcia şi Marcus Rashford în ziua meciului cu Mallorca

În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.

Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul numărul 1, Wojciech Szczesny nefiind nici el înscris.

Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală din La Liga a aprobat absenţa de lungă durată a lui ter Stegen, permiţând Barça să economisească 80% din salariul său pentru a-şi reduce masa salarială. O absenţă mai mult sau mai puţin îndelungată a fost, de altfel, cauza unei dispute între club şi portarul german, înainte ca jucătorul să îngroape securea războiului.

Joan Garcia va fi legitimat pe toată durata sezonului, spre deosebire de Dani Olmo şi Pau Victor în sezonul trecut, care au trebuit să-şi reînnoiască înscrierile în ianuarie.

Englezul Marcus Rashford (împrumutat de la Manchester United) a primit, de asemenea, undă verde din partea ligii şi va juca în Insulele Baleare în cursul acestei seri.

