Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză - Antena Sport

Barcelona, victorie categorică în prima etapă cu Mallorca
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga.
Prima repriză a fost plină de evenimente pe estadiu de Son Moix. Servit Lamine Yamal, Raphinha a deschis scorul în minutul 7, iar în minutul 23 Ferran Torres a făcut 2-0 pentru catalani. Gazdele au pierdut doi jucători în numai şase minute. Morlanes a primit al doilea galben în minutul 33 şi a părăsit terenul, pentru ca în minutul 38 Muriqi să faulteze, iar VAR-ul să chimbe culoare cartonaşului din galben în roşu.
Barcelona nu a profitat însă de inferioritatea numerică a gazdelor decât pentru ca Yamal să închidă tabela, în minutul 90+4, şi meciul s-a terminat cu o victorie cu 3-0 a elevilor lui Flick.
Barcelona i-a înregistrat pe Joan Garcia şi Marcus Rashford în ziua meciului cu Mallorca
În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.
Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul numărul 1, Wojciech Szczesny nefiind nici el înscris.
Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală din La Liga a aprobat absenţa de lungă durată a lui ter Stegen, permiţând Barça să economisească 80% din salariul său pentru a-şi reduce masa salarială. O absenţă mai mult sau mai puţin îndelungată a fost, de altfel, cauza unei dispute între club şi portarul german, înainte ca jucătorul să îngroape securea războiului.