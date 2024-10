Jucătorul cerut titular la echipa naţională, în meciul cu Lituania: "E de altă categorie!" Mesaj pentru Mircea Lucescu - Antena Sport

Sunt multe necunoscute pentru noi, că nu ştim metodele la care apelează Mircea Lucescu acum. Târnovanu are clauză mare, plecăm toţi dacă pleacă el”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Mihai Stoica a dat verdictul după Cipru – România 0-3 şi a spus că s-a văzut că Nicolae Stanciu este cu adevărat liderul actualei naţionale. Pentru România urmează meciul din Lituania, care va fi marţi, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

”Cei de la Cipru nu ne-au pus probleme, dar se poate întâmplă să se întoarcă, ştiu cum e, câteodată fotbalul îţi dă o palmă când nu eşti serios. Vreau să revin la ce a zis Marius Baciu şi eu remarc un cap peste toţi ca atitudine pe Stanciu. Stanciu este liderul de care naţională are nevoie! Ţin minte o fază la 3-0 când el a făcut 2 intervenţii la sacrificiu.

Asta e ceva… Faza curge şi el mai face o intercepţie, asta e formidabilă, are 31 de ani, are bani câştigaţi nu ştiu dacă are vreun român la ora actuală cât are el, iar când eşti tânăr şi îl vezi pe Stanciu să facă asta n-ai cum să nu faci şi tu! Stanciu avea 20 de când a semnat cu Steaua şi nu cred ca a fost un antrenament monitorizat să nu fie în primii 2”, a spus Mihai Stoica primasport.ro.