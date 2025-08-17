Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate

Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate

Publicat: 17 august 2025, 13:05

Comentarii
Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate

Mirel Rădoi / Sport Pictures

Marius Şumudică i-a transmis lui Mirel Rădoi că, dacă ar fi în locul lui, ar folosi un sistem 3-4-1-2 la Universitatea Craiova, cu Ştefan Baiaram în spatele vârfurilor Assad şi Nsimba.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacanţii aduşi în această vară la Universitatea Craiova, Steven Nsimba şi Assad Al Hamlawi, au impresionat până acum la echipa antrenată de Mirel Rădoi.

Marius Şumudică i-a propus lui Mirel Rădoi să joace cu Assad şi Nsimba în atac

Imaginează-ți, să joace cu amândoi (n.r. cu Assad și Nsimba). Sunt complementari. În 3-4-1-2, poate să joace (n.r: Baiaram) în spatele vârfurilor. Ăla e golul de calificare. Baiaram, gol extraordinar, senzațional, colțul lung. Are reușite”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Are dreptate Șumi, pot juca împreună (n.r. Assad și Nsimba)”, a spus Laurenţiu Reghecampf pentru sursa citată.

Universitatea Craiova, calificare dramatică în play-off-ul Conference League după ce a condus-o cu 4-0 la general pe Spartak Trnava

Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica în play-off-ul Conference League, după ce a avut 4-0, la general, cu formaţia slovacă Spartak Trnava. După 3-0 în tur, Ştefan Baiaram a deschis scorul în retur. Slovacii au reuşit să marcheze de 4 ori şi meciul a ajuns în prelungiri.

Reclamă
Reclamă

În cele 30 de minute de prelungiri, Craiova a reuşit să marcheze de două ori, prin Tudor Băluţă şi Nsimba şi a obţinut calificarea în play-off-ul Conference League.

Pentru un loc în grupa principală din Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu formaţia turcă Istanbul Başakşehir. Turul va avea loc joi, de la ora 20:45, în Turcia, urmând ca returul să aibă loc după o săptămână, tot joi, de la 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
Fanatik.ro
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
14:03
13:48
“I-a supărat pe fani” Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor!
13:11
Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari
12:46
Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău
12:08
Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1
11:44
Elizabeta Samara – Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”