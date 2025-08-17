Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate - Antena Sport

Marius Şumudică i-a transmis lui Mirel Rădoi că, dacă ar fi în locul lui, ar folosi un sistem 3-4-1-2 la Universitatea Craiova, cu Ştefan Baiaram în spatele vârfurilor Assad şi Nsimba.

Atacanţii aduşi în această vară la Universitatea Craiova, Steven Nsimba şi Assad Al Hamlawi, au impresionat până acum la echipa antrenată de Mirel Rădoi.

Marius Şumudică i-a propus lui Mirel Rădoi să joace cu Assad şi Nsimba în atac

„Imaginează-ți, să joace cu amândoi (n.r. cu Assad și Nsimba). Sunt complementari. În 3-4-1-2, poate să joace (n.r: Baiaram) în spatele vârfurilor. Ăla e golul de calificare. Baiaram, gol extraordinar, senzațional, colțul lung. Are reușite”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

„Are dreptate Șumi, pot juca împreună (n.r. Assad și Nsimba)”, a spus Laurenţiu Reghecampf pentru sursa citată.

Universitatea Craiova, calificare dramatică în play-off-ul Conference League după ce a condus-o cu 4-0 la general pe Spartak Trnava

Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica în play-off-ul Conference League, după ce a avut 4-0, la general, cu formaţia slovacă Spartak Trnava. După 3-0 în tur, Ştefan Baiaram a deschis scorul în retur. Slovacii au reuşit să marcheze de 4 ori şi meciul a ajuns în prelungiri.