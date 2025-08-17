Concordia Chiajna - Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari - Antena Sport

Meciul dintre Concordia Chiajna și Cehlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor uluitor! Echipa lui Nicolae Dică s-a impus, în etapa a 3-a a ligii secunde, cu scorul de 8-0!
Ilfovenii au făcut spectacol încă din prima repriză a duelului cu Ceahlăul. Pop, Carnat și Grigore au înscris pentru Concordia Chiajna, iar, la pauză, tabela de marcaj arăta scorul de 3-0.
Concordia Chiajna a învins-o pe Ceahlăul cu 8-0
În actul secund, ilfovenii au continuat să atace poarta adversă. Bălașa, Wiktorski (autogol), Samake, Carnat și Neicuțescu aveau să mai înscrie pentru Concordia.
Astfel, la finalul duelului a fost înregistrat scorul de 8-0!
A fost a 2-a victorie a stagiunii de Liga a 2-a pentru echipa lui Nicolae Dică. Ilfovenii s-au mai impus în prima etapă în fața celor de la Câmpulung, scor 2-0, și au pierdut meciul din a 2-a etapă cu Steaua, scor 1-4.
Pentru Concordia Chiajna urmează acum meciul cu FC Bacău, din etapa cu numărul 4 a sezonului de Liga a 2-a.
CS Dinamo a remizat cu Steaua, în etapa a 3-a din Liga a 2-a
Steaua și-a întâlnit rivala Dinamo, pe Arcul de Triumf, în ceea ce unii au numit „Eternul Derby”. Dar există nuanțe.
Dacă Steaua e una, cu nume, Cupă a Campionilor în vitrină, marcă și tot ce trebuie, Dinamo sunt mai multe. Echipa lui Bratu reprezintă într-adevăr Clubul Sportiv Dinamo, numai că „ghinionul” ei este că în București mai există (cel puțin) două echipe Dinamo. Clubul din Liga 1 e legitimat de nume, culori, emblemă, plus fani, așa că situația e întortocheată bine de tot.