Concordia Chiajna - Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari - Antena Sport

Meciul dintre Concordia Chiajna și Cehlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor uluitor! Echipa lui Nicolae Dică s-a impus, în etapa a 3-a a ligii secunde, cu scorul de 8-0!

Ilfovenii au făcut spectacol încă din prima repriză a duelului cu Ceahlăul. Pop, Carnat și Grigore au înscris pentru Concordia Chiajna, iar, la pauză, tabela de marcaj arăta scorul de 3-0.

Concordia Chiajna a învins-o pe Ceahlăul cu 8-0

În actul secund, ilfovenii au continuat să atace poarta adversă. Bălașa, Wiktorski (autogol), Samake, Carnat și Neicuțescu aveau să mai înscrie pentru Concordia.

Astfel, la finalul duelului a fost înregistrat scorul de 8-0!

A fost a 2-a victorie a stagiunii de Liga a 2-a pentru echipa lui Nicolae Dică. Ilfovenii s-au mai impus în prima etapă în fața celor de la Câmpulung, scor 2-0, și au pierdut meciul din a 2-a etapă cu Steaua, scor 1-4.