Concordia Chiajna - Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari - Antena Sport

Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 13:11

Sport Pictures

Meciul dintre Concordia Chiajna și Cehlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor uluitor! Echipa lui Nicolae Dică s-a impus, în etapa a 3-a a ligii secunde, cu scorul de 8-0!

Ilfovenii au făcut spectacol încă din prima repriză a duelului cu Ceahlăul. Pop, Carnat și Grigore au înscris pentru Concordia Chiajna, iar, la pauză, tabela de marcaj arăta scorul de 3-0.

Concordia Chiajna a învins-o pe Ceahlăul cu 8-0

În actul secund, ilfovenii au continuat să atace poarta adversă. Bălașa, Wiktorski (autogol), Samake, Carnat și Neicuțescu aveau să mai înscrie pentru Concordia.

Astfel, la finalul duelului a fost înregistrat scorul de 8-0!

A fost a 2-a victorie a stagiunii de Liga a 2-a pentru echipa lui Nicolae Dică. Ilfovenii s-au mai impus în prima etapă în fața celor de la Câmpulung, scor 2-0, și au pierdut meciul din a 2-a etapă cu Steaua, scor 1-4.

Pentru Concordia Chiajna urmează acum meciul cu FC Bacău, din etapa cu numărul 4 a sezonului de Liga a 2-a.

CS Dinamo a remizat cu Steaua, în etapa a 3-a din Liga a 2-a

Steaua și-a întâlnit rivala Dinamo, pe Arcul de Triumf, în ceea ce unii au numit „Eternul Derby”. Dar există nuanțe.

Dacă Steaua e una, cu nume, Cupă a Campionilor în vitrină, marcă și tot ce trebuie, Dinamo sunt mai multe. Echipa lui Bratu reprezintă într-adevăr Clubul Sportiv Dinamo, numai că „ghinionul” ei este că în București mai există (cel puțin) două echipe Dinamo. Clubul din Liga 1 e legitimat de nume, culori, emblemă, plus fani, așa că situația e întortocheată bine de tot.

Până la urmă, Steaua a încercat să o bată pe Dinamo, oricare ar fi ea. De data asta, n-a putut. A ieșit un 0-0 gri, după un joc încrâncenat și cu foarte puțin fotbal chiar și pentru nivelul ligii secunde.

Nou promovată, Dinamo a pornit sfios, cu teamă, dar a „înflorit” pe măsură ce timpul trecea și Steaua își punea singură bețe în roate. Ai lui Bratu chiar au terminat meciul cu o ocazie bună să ia toate punctele. O echipă cinstită, fără fantezie, dar legată, așezată inteligent în teren și cu „avantajul” de a nu simți presiunea fanilor, pe care nu-i are. Cert e că Bratu știe să lucreze cu puștii: a făcut-o la Dinamo din Liga 1, pe la echipele naționale, acum mai rămâne să reușească și la formațiile care nu mizează doar pe sânge tânăr.

Dincolo, Steaua n-a mai arătat ca în debutul sezonului. Nu s-a urnit nici măcar când Oprița s-a îmbufnat pe margine și nici după intrarea golgheterului Chipirliu, precum în precedentele două runde. Senzația a fost că „militarii” așteaptă să marcheze și să biruiască doar prin simpla prezență. A lor pe teren și a fanilor în tribune. N-a fost cazul, iar pe final Steaua a fost mai aproape să piardă meciul decât să-l câștige.

