Marian Aioani pleacă de la Rapid și semnează în Iran! Surpriză uriașă în fotbalul românesc - Antena Sport

Marian Aioani pleacă de la Rapid și semnează în Iran! Surpriză uriașă în fotbalul românesc

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 11:42

Marian Aioani va pleca de la Rapid, în această perioadă de mercato! Acesta va semna cu o echipă din Iran, iar mutarea reprezintă o surpriză uriașă în fotbalul românesc!

În ultima perioadă, Marian Aioani a fost nemulțumit de statutul său de la Rapid, având în vedere că giuleștenii l-au preferat pe Franz Stolz, portarul austriac împrumutat de la Genoa.

Marian Aioani pleacă de la Rapid în Iran

Astfel, portarul a ales să plece de la formația din Giulești. Potrivit informațiilor oferite de golazo.ro, acesta a ajuns la o înțelegere cu Tractor Tabriz, campioana din Iran.

Fostul portar de la Farul ar urma să ajungă la noul club în decursul săptămânii viitoare. Acesta va fi în lotul Rapidului, pentru ultima dată, la meciul cu FCSB.

Noua echipă a lui Marian Aioani, Tractor Tabriz, a fost fondată în 1970. Este unul dintre cele mai mari cluburi din Iran, având peste 50.000 de oameni pe stadion la majoritatea meciurilor!

În sezonul trecut, Tractor și-a cucerit primul titlu din istorie. De asemenea, formația din Tabriz mai are în palmares două Cupe și o Supercupă.

Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei

Laurențiu Reghecampf a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei

În opinia lui Laurențiu Reghecampf, Elias Charalambous ar trebui să îl utilizeze pe Dennis Politic în poziția de număr 9.

Totuși, antrenorul a spus că ar utiliza o formulă mixtă în atac și că l-ar titulariza și pe Daniel Bîrligea.

„Reghe”, care o pregătește în prezent pe Al-Hilal din Sudan, este de părere că o victorie a celor de la FCSB, în meciul cu Rapid, ar reprezenta un lucru important pentru moralul jucătorilor.

“Dennis Politic poate juca atacant, a avut o execuție incredibilă cu Drita. Totuși, joci cu Rapid, meci important pentru moralul jucătorilor. O victorie cu Rapid ar fi foarte importantă pentru meciul cu Aberdeen. Aș face un mix în primul 11, aș juca și cu Bîrligea și cu Politic.

Rapid – FCSB va fi mereu un meci deschis oricărui rezultat. Ambele echipe vor da maximum, vor dori să câștige. Este foarte important pentru FCSB să nu piardă meciul acesta, iar dacă îl câștigă vor avea un avânt și mai mare pentru meciurile din play-off. FCSB va arăta altfel când toți jucătorii vor fi pregătiți”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.

13:11
Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari
13:05
Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate
12:46
Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău
12:08
Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1
11:44
Elizabeta Samara – Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash
11:18
Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: “Să-l aducă”
