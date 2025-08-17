Marian Aioani pleacă de la Rapid și semnează în Iran! Surpriză uriașă în fotbalul românesc - Antena Sport

Marian Aioani va pleca de la Rapid, în această perioadă de mercato! Acesta va semna cu o echipă din Iran, iar mutarea reprezintă o surpriză uriașă în fotbalul românesc!

În ultima perioadă, Marian Aioani a fost nemulțumit de statutul său de la Rapid, având în vedere că giuleștenii l-au preferat pe Franz Stolz, portarul austriac împrumutat de la Genoa.

Marian Aioani pleacă de la Rapid în Iran

Astfel, portarul a ales să plece de la formația din Giulești. Potrivit informațiilor oferite de golazo.ro, acesta a ajuns la o înțelegere cu Tractor Tabriz, campioana din Iran.

Fostul portar de la Farul ar urma să ajungă la noul club în decursul săptămânii viitoare. Acesta va fi în lotul Rapidului, pentru ultima dată, la meciul cu FCSB.

Noua echipă a lui Marian Aioani, Tractor Tabriz, a fost fondată în 1970. Este unul dintre cele mai mari cluburi din Iran, având peste 50.000 de oameni pe stadion la majoritatea meciurilor!