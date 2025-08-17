Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău se confruntă cu o nouă problemă la U Cluj. Concret, un jucător din lotul ardelenilor nu s-a mai prezentat la antrenamente de miercuri și își forțează plecarea.

Este vorba despre Mamadou Thiam. Decizia jucătorului a venit ca o lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău, care se va putea baza doar pe Jovo Lukic în compartimentul ofensiv, având în vedere că nici Issouf Macalou nu va juca în partida cu Farul.

Mamadou Thiam își forțează plecarea de la U Cluj! Jucătorul nu s-a mai prezentat la antrenamente

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Mamadou Thiam este tentat să accepte o ofertă din zona arabă. Acesta ar urma să încaseze un salariu lunar de 30.000 de euro, în cazul în care ar pleca de la U Cluj.

De notat este faptul că Thiam și-a mai forțat plecarea de la U Cluj și în vara lui 2023. La momentul respectiv, ardelenii l-au transferat la Al-Arabi, în schibmul sumei de 500.000 de euro.

În acest moment, Thiam încasează un salariu de 12.000 de euro la U Cluj. Acesta și-ar dori însă să plece gratis de la echipă, chiar dacă mai are contract până în vara lui 2026.