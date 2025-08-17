Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău

Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 12:46

Comentarii
Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău

Profimedia

Ioan Ovidiu Sabău se confruntă cu o nouă problemă la U Cluj. Concret, un jucător din lotul ardelenilor nu s-a mai prezentat la antrenamente de miercuri și își forțează plecarea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Mamadou Thiam. Decizia jucătorului a venit ca o lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău, care se va putea baza doar pe Jovo Lukic în compartimentul ofensiv, având în vedere că nici Issouf Macalou nu va juca în partida cu Farul.

Mamadou Thiam își forțează plecarea de la U Cluj! Jucătorul nu s-a mai prezentat la antrenamente

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Mamadou Thiam este tentat să accepte o ofertă din zona arabă. Acesta ar urma să încaseze un salariu lunar de 30.000 de euro, în cazul în care ar pleca de la U Cluj.

De notat este faptul că Thiam și-a mai forțat plecarea de la U Cluj și în vara lui 2023. La momentul respectiv, ardelenii l-au transferat la Al-Arabi, în schibmul sumei de 500.000 de euro.

În acest moment, Thiam încasează un salariu de 12.000 de euro la U Cluj. Acesta și-ar dori însă să plece gratis de la echipă, chiar dacă mai are contract până în vara lui 2026.

Reclamă
Reclamă

Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1

Dan Nistor a bifat o nouă performanță în Liga 1, după U Cluj – Petrolul 1-1. Veteranul lui Ioan Ovidiu Sabău a atins o bornă impresionantă, după partida din Liga 1.

În vârstă de 37 de ani, Dan Nistor a adunat 67 de minute în duelul de la Sibiu, cu Petrolul. Acesta a reușit o pasă decisivă la golul marcat de Lukic, în minutul 44.

La faza respectivă, mijlocașul i-a pasat excelent atacantului, care a deschis scorul cu un șut din cădere.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă

După acest assist, Dan Nistor a ajuns la 100 de pase decisive în Liga 1. Un singur jucător activ, din campionatul intern, se mai poate lăuda cu asemenea cifre. Este vorba despre Ciprian Deac, care a adunat 103 pase decisive în România.

Până în momentul de față, Nistor a bifat 488 de meciuri la nivelul primei ligi din România. În cadrul acestor partide, mijlocașul a adunat 64 de goluri.

În Liga 1, Dan Nistor a adunat meciuri pentru: Pandurii, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj. În momentul de față, veteranul este cotat la suma de 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
Fanatik.ro
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
13:11
Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari
13:05
Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate
12:08
Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1
11:44
Elizabeta Samara – Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash
11:42
Marian Aioani pleacă de la Rapid și semnează în Iran! Surpriză uriașă în fotbalul românesc
11:18
Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: “Să-l aducă”
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”