Reacţia lui Gică Popescu, după Kosovo - România 0-3: "Cei doi au fost extraordinari!" Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Reacţia lui Gică Popescu, după Kosovo – România 0-3. Mircea Lucescu a avut un start perfect în al doilea mandat de la naţionala României.

România a făcut spectacol total în deplasarea de la Kosovo. Dennis Man, Răzvan Marin şi Drăguş au marcat golurile victoriei. Fostul căpitan al României a fost încântat de jocul prestat de naţionala României.

„Vine de la încrederea pe care acest grup a acumulat-o la Turneul final. Este încrederea pe care o capeţi după o evoluţie pe care o capeţi la turneului final. Evoluţia din seara asta a fost la nivelul jocului de la EURO. Am început să împingem jocul în terenul advers. Au început foarte bine kosovarii, au avut posesie. În repriză a doua a fost un galop. Este o victorie extraordinară. Ne uitam la calitatea jucătorilor pe care îi au kosovarii. Iată că nu apartenenţa de cluburile mari, ci grupul şi unitatea grupului. Grupul este mult mai important decât valoarea individuală.

Au fost jucătorii cei mai buni în seara asta, au fost cei mai importanţă. Man cu primul gol extraordinar, Mihăilă cu barele. Am stat bine şi în apărare. Am excelat la toate capitalele şi evoluţia extraordinară a lui Mihăilă şi Man. Când vine Mircea Lucescu cu atâta experienţă e clar că vrei să impresionezi. Evoluţia din seara aceasta îi uşurează misiunea lui Mircea Lucescu pentru că are un grup deja format. Chiar dacă este primul meci, am luat o opţiune importantă pentru că îţi dă multă încredere. Avem 40 – 50 la sută şanse de calificare acum„, a spus Gică Popescu la Antena 1.

Kosovo – România 0-3. Start perfect pentru Mircea Lucescu în drumul spre World Cup 2026. Man, Răzvan Marin şi Drăguş, decisivi

La Pristina, pe stadionul care poartă numele fostului jucător Fadil Vokrri, Mircea Lucescu a revenit cu o victorie pe banca naţionalei tricolore, după o pauză de 38 de ani. Atunci, în 1986, a fost 4-0 cu Austria, la Bucureşti, acum a fost 3-0 cu naţionala din Kosovo, la Pristina.