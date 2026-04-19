Video Gestul făcut de Jose Mourinho pe teren, imediat după ce Benfica a învins-o dramatic pe Sporting

Jose Mourinho a fost în centrul atenției, după ce Benfica a învins-o dramatic pe Sporting, scor 2-1, live în AntenaPLAY. Camerele au surprins gestul făcut de „The Special One” pe teren, după fluierul final al partidei „de foc” din Liga Portugal.

Concret, antrenorul de la Benfica a dus mâna către logo-ul său personal, inscripționat pe bluză, și după la cap. Acesta a făcut o schimbare decisivă în derby-ul cu Sporting, trimițându-l pe teren pe Rafa Silva în minutul 78. Atacantul a reușit în prelungiri să marcheze golul victoriei. „Vulturii” au dat lovitura la doar un minut după ce Sporting a avut un gol anulat.