Sporting – Benfica, 20:00, LIVE VIDEO. Cu o victorie în derby, echipa lui Jose Mourinho depăşeşte campioana

Înaintea derby-ului, campioana Sporting e pe locul 2 în Liga Portugal, cu 71 de puncte. Formaţia antrenată de celebrul Jose Mourinho (63 de ani), Benfica, e pe 3, cu 69 de puncte. Lider e Porto, cu 76 de puncte. Sporting are un meci mai puţin disputat faţă de Porto şi Benfica.

În tur cele două echipe au încheiat derby-ul dintre ele la egalitate, 1-1. Prestianni a văzut cartonaşul roşu în minutul 90. Pedro Goncalves a deschis atunci scorul în minutul 13, după o eroare în apărarea Benficăi, iar Sudakov a egalat cu noroc, în minutul 27.

Sporting a învins-o etapa trecută, cu 1-0, pe echipa românului Ianis Stoica, Estrela Amadora. Între timp a părăsit UEFA Champions League, după ce a remizat în retur, 0-0, cu Arsenal. “Tunarii” câştigaseră în turul de la Lisabona cu 1-0.

Benfica vine după o victorie acasă, cu 2-0, cu Nacional. Schjelderup şi Rafa Silva au înscris cele două goluri ale meciului în primele 15 minute, rezolvând rapid partida.