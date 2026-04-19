Sporting – Benfica, 20:00, LIVE VIDEO. Cu o victorie în derby, echipa lui Jose Mourinho depăşeşte campioana

Derby-ul Sporting – Benfica e în direct în AntenaPLAY duminică, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmărită şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Înaintea derby-ului, campioana Sporting e pe locul 2 în Liga Portugal, cu 71 de puncte. Formaţia antrenată de celebrul Jose Mourinho (63 de ani), Benfica, e pe 3, cu 69 de puncte. Lider e Porto, cu 76 de puncte. Sporting are un meci mai puţin disputat faţă de Porto şi Benfica.
Echipe probabile:
Sporting (4-2-3-1): Silva – Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Catamo, Trincao, Pote – Suarez Antrenor: Rui Borges
Benfica (4-2-3-1): Trubin – Dedic, A Silva, Otamendi, Dahl – Aursnes, Barreiro – Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup – Pavlidis Antrenor: Jose Mourinho
În tur cele două echipe au încheiat derby-ul dintre ele la egalitate, 1-1. Prestianni a văzut cartonaşul roşu în minutul 90. Pedro Goncalves a deschis atunci scorul în minutul 13, după o eroare în apărarea Benficăi, iar Sudakov a egalat cu noroc, în minutul 27.
Sporting a învins-o etapa trecută, cu 1-0, pe echipa românului Ianis Stoica, Estrela Amadora. Între timp a părăsit UEFA Champions League, după ce a remizat în retur, 0-0, cu Arsenal. “Tunarii” câştigaseră în turul de la Lisabona cu 1-0.
Benfica vine după o victorie acasă, cu 2-0, cu Nacional. Schjelderup şi Rafa Silva au înscris cele două goluri ale meciului în primele 15 minute, rezolvând rapid partida.
