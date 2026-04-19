Home | Fotbal | Liga Portugal | Sporting – Benfica, 20:00, LIVE VIDEO. Cu o victorie în derby, echipa lui Jose Mourinho depăşeşte campioana

Sporting – Benfica, 20:00, LIVE VIDEO. Cu o victorie în derby, echipa lui Jose Mourinho depăşeşte campioana

Bogdan Stănescu Publicat: 19 aprilie 2026, 10:35

Sporting – Benfica, 20:00, LIVE VIDEO. Cu o victorie în derby, echipa lui Jose Mourinho depăşeşte campioana

Vangelis Pavlidis, în Benfica - Sporting / Profimedia Images

Derby-ul Sporting – Benfica e în direct în AntenaPLAY duminică, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmărită şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Înaintea derby-ului, campioana Sporting e pe locul 2 în Liga Portugal, cu 71 de puncte. Formaţia antrenată de celebrul Jose Mourinho (63 de ani), Benfica, e pe 3, cu 69 de puncte. Lider e Porto, cu 76 de puncte. Sporting are un meci mai puţin disputat faţă de Porto şi Benfica.

Sporting – Benfica LIVE VIDEO

Echipe probabile:

Sporting (4-2-3-1): Silva – Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Catamo, Trincao, Pote – Suarez Antrenor: Rui Borges

Benfica (4-2-3-1): Trubin – Dedic, A Silva, Otamendi, Dahl – Aursnes, Barreiro – Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup – Pavlidis Antrenor: Jose Mourinho

În tur cele două echipe au încheiat derby-ul dintre ele la egalitate, 1-1. Prestianni a văzut cartonaşul roşu în minutul 90. Pedro Goncalves a deschis atunci scorul în minutul 13, după o eroare în apărarea Benficăi, iar Sudakov a egalat cu noroc, în minutul 27.

Sporting a învins-o etapa trecută, cu 1-0, pe echipa românului Ianis Stoica, Estrela Amadora. Între timp a părăsit UEFA Champions League, după ce a remizat în retur, 0-0, cu Arsenal. “Tunarii” câştigaseră în turul de la Lisabona cu 1-0.

Benfica vine după o victorie acasă, cu 2-0, cu Nacional. Schjelderup şi Rafa Silva au înscris cele două goluri ale meciului în primele 15 minute, rezolvând rapid partida.

Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Jucătorul italian care a ajuns în SuperLiga după scandalul Calciopoli: „Am avut şase colegi arestaţi! În Italia nu m-a mai vrut nimeni”. Povestea neştiută cu Gică Hagi
