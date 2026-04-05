Home | Fotbal | Ligue 1 | Paul Pogba revine în meciurile oficiale! Francezul, în lot pentru un duel de foc din Ligue 1

Alex Masgras Publicat: 5 aprilie 2026, 17:21

Comentarii
Paul Pogba, la încălzire / Profimedia

Câştigătorul Cupei Mondiale din 2018, Paul Pogba, indisponibil timp de patru luni din cauza unei entorse la gambă, a revenit în lotul lui AS Monaco pentru meciul de duminică seară din Ligue 1, împotriva lui Olympique Marseille, a anunţat clubul monegasc, scrie AFP.

După ultima sesiune de antrenament de duminică dimineaţă, antrenorul Sebastien Pocognoli a convocat un lot de 22 de jucători, inclusiv pe Paul Pogba, pentru meciul dintre echipa sa, aflată în prezent pe locul 6 în Ligue 1, şi OM, care ocupă locul 4 momentan.

După ce a lipsit de pe teren timp de aproape patru luni din cauza unei accidentări suferite pe 13 decembrie, Pogba a jucat 25 de minute şi a marcat într-un meci amical al lui AS Monaco împotriva echipei U23 a lui Brentford pe 26 martie (1-2).

Apoi, el a profitat de câteva zile libere pentru a-şi continua pregătirea fizică la Barcelona, la centrul de antrenament al lui FC Barcelona, alături de coechipierul său Ansu Fati, care este împrumutat la AS Monaco de la clubul catalan în acest sezon.

Pogba, care a jucat doar 30 de minute în Ligue 1 în acest sezon, nu a mai apărut în competiţie pentru Monaco de pe 5 decembrie, de la meciul în deplasare cu Brest.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
