Paul Pogba a revenit cu gol! Francezul are doar 30 de minute disputate în Ligue 1

Paul Pogba (33 ani), campion mondial cu echipa Franţei în 2018, care a fost indisponibil timp de trei luni din cauza unei entorse la o gambă, a jucat din nou şi a marcat, joi, într-un meci amical pentru AS Monaco împotriva echipei U-23 a clubului englez Brentford, potrivit clubului din Principat, citat de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a avut loc la centrul de performanţă La Turbie. În ciuda înfrângerii (1-2), antrenorul Sebastien Pocognoli a putut să-i vadă revenind pe mai mulţi jucători din lotul său care fuseseră mult timp indisponibili din cauza accidentărilor, precum Paul Pogba şi fundaşul central internaţional englez Eric Dier.

Titular, Pogba a jucat primele 25 de minute şi a marcat singurul gol al primei reprize, înainte de a-i ceda locul tânărului Boubakar Dembaga, conform strategiei planificate.

“Paul va folosi aceste două săptămâni de pauză internaţională pentru a se recupera complet în cadrul medical planificat şi pentru a relua antrenamentele de grup”, a indicat Pocognoli săptămâna trecută, înainte de a adăuga: “Totul va depinde de aceste două săptămâni pentru a stabili o dată pentru revenirea sa în competiţie”.

Căpitanul acestui meci, Dier, a jucat 60 de minute, la fel ca şi atacanţii Ansu Fati şi Mika Biereth, care nu au avut timp de joc recent. În cele din urmă, Pape Cabral şi Kassoum Ouattara, la rândul lor indisponibili pentru o perioadă lungă de timp din cauza accidentărilor, au jucat o repriză.