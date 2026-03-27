Paul Pogba a revenit cu gol! Francezul are doar 30 de minute disputate în Ligue 1

Publicat: 27 martie 2026, 11:03

Paul Pogba, în timpul unui antrenament / Profimedia

Paul Pogba (33 ani), campion mondial cu echipa Franţei în 2018, care a fost indisponibil timp de trei luni din cauza unei entorse la o gambă, a jucat din nou şi a marcat, joi, într-un meci amical pentru AS Monaco împotriva echipei U-23 a clubului englez Brentford, potrivit clubului din Principat, citat de AFP.

Meciul a avut loc la centrul de performanţă La Turbie. În ciuda înfrângerii (1-2), antrenorul Sebastien Pocognoli a putut să-i vadă revenind pe mai mulţi jucători din lotul său care fuseseră mult timp indisponibili din cauza accidentărilor, precum Paul Pogba şi fundaşul central internaţional englez Eric Dier.

Paul Pogba a revenit cu gol! A înscris într-un amical pentru AS Monaco

Titular, Pogba a jucat primele 25 de minute şi a marcat singurul gol al primei reprize, înainte de a-i ceda locul tânărului Boubakar Dembaga, conform strategiei planificate.

Paul va folosi aceste două săptămâni de pauză internaţională pentru a se recupera complet în cadrul medical planificat şi pentru a relua antrenamentele de grup”, a indicat Pocognoli săptămâna trecută, înainte de a adăuga: “Totul va depinde de aceste două săptămâni pentru a stabili o dată pentru revenirea sa în competiţie”.

Căpitanul acestui meci, Dier, a jucat 60 de minute, la fel ca şi atacanţii Ansu Fati şi Mika Biereth, care nu au avut timp de joc recent. În cele din urmă, Pape Cabral şi Kassoum Ouattara, la rândul lor indisponibili pentru o perioadă lungă de timp din cauza accidentărilor, au jucat o repriză.

Pogba, care a jucat doar 30 de minute în Ligue 1 în acest sezon, nu a mai apărut într-un meci oficial pentru Monaco de pe 5 decembrie, de la meciul în deplasare cu Brest. El revenise pe terenul de fotbal după o pauză de 811 zile.

Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
Fanatik.ro
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
12:53

„Mi-a trimis aseară un mesaj” Klopp rupe tăcerea despre despărțirea lui Mo Salah de Liverpool
12:06

Denis Drăguş, anunţ despre un posibil transfer la FCSB. Ce a spus despre Mirel Rădoi
12:01

VIDEOAlex Ovechkin a stabilit un nou record! Căpitanul lui Washington Capitals, un nou hat-trick în NHL
11:52

Fernando Alonso a ratat primul antrenament din Japonia, după ce a devenit tătic: “Mama şi bebeluşul sunt bine”
11:40

Selecţionerul propus în locul lui Mircea Lucescu, după ratarea calificării la World Cup 2026. Nu e Gică Hagi
11:03

Recordul impresionant stabilit de Mircea Lucescu, după Turcia – România 1-0. Unic în istoria fotbalului
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț