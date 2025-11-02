Lionel Messi a marcat golul 892 al carierei, dar Inter Miami a pierdut - Antena Sport

Lionel Messi, la finalul unui meci al lui Inter Miami - Profimedia Images

Inter Miami, în ciuda unui nou gol înscris de starul argentinian Lionel Messi, a pierdut cu scorul de 1-2 în faţa lui Nashville SC şi îşi va juca calificarea pentru turul 2 al play-off-ului sâmbăta viitoare pe teren propriu, informează AFP.

Două goluri în prima repriză înscrise de Sam Surridge, din penalty, şi Josh Bauer au adus în avantaj gazdele, care au rezistat după golul superb înscris de Messi pentru a reduce scorul (min.90).

Pentru Lionel Messi, acesta a fost al 892-lea gol al carierei, una pe care şi-a încununat-o şi cu 399 de pase decisive. El a fost declarat de 436 de ori omul meciului.

Lionel Messi scores against Nashville, but it’s not enough.

Win-or-go-home Game 3 comes next 😬

(via @MLS)pic.twitter.com/4TeQE7m0Ky

— B/R Football (@brfootball) November 2, 2025

Gol pentru Lionel Messi la Inter Miami

Inter Miami, locul 3 în sezonul regular al Conferinţei de Est şi favorită al acestui prim tur al fazei play-off cu Nashville (locul 6), se află acum la egalitate, 1-1, urmând să dispute următorul meci weekendul viitor la Miami.