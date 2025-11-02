Lionel Messi a marcat golul 892 al carierei, dar Inter Miami a pierdut - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi a marcat golul 892 al carierei, dar Inter Miami a pierdut

Publicat: 2 noiembrie 2025, 11:27

Lionel Messi, la finalul unui meci al lui Inter Miami - Profimedia Images

Inter Miami, în ciuda unui nou gol înscris de starul argentinian Lionel Messi, a pierdut cu scorul de 1-2 în faţa lui Nashville SC şi îşi va juca calificarea pentru turul 2 al play-off-ului sâmbăta viitoare pe teren propriu, informează AFP.

Două goluri în prima repriză înscrise de Sam Surridge, din penalty, şi Josh Bauer au adus în avantaj gazdele, care au rezistat după golul superb înscris de Messi pentru a reduce scorul (min.90).

Pentru Lionel Messi, acesta a fost al 892-lea gol al carierei, una pe care şi-a încununat-o şi cu 399 de pase decisive. El a fost declarat de 436 de ori omul meciului.

Gol pentru Lionel Messi la Inter Miami

Inter Miami, locul 3 în sezonul regular al Conferinţei de Est şi favorită al acestui prim tur al fazei play-off cu Nashville (locul 6), se află acum la egalitate, 1-1, urmând să dispute următorul meci weekendul viitor la Miami.

Meciurile din primul tur al fazei play-off se dispută după sistemul cel mai bun din trei partide.

