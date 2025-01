Lionel Messi a marcat primul gol din 2025 şi a făcut un gest uluitor. Mesaj brutal pentru mexicanii care îl huiduiau copios - Antena Sport

Lionel Messi a marcat primul gol din 2025 în amicalul Inter Miami – Club America 2-2 (3-2 d.l.d). Starul argentinian nu s-a putut bucura pe deplin din cauza atmosferei ostile din tribună. Fanii echipei adverse l-au huiduit copios.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mexicanii au deschis scorul în minutul 31, dar Lionel Messi a restabilit egalitatea la scurt timp distanţă. Deţinătorul a opt Baloane de Aur a marcat din assist-ul bunului său prieten Luis Suarez.

Lionel Messi a marcat primul gol din 2025 în Inter Miami – Club America 2-2 (3-2 d.l.d)

Înjurat din tribună, Messi nu a mai rezistat şi a avut un mesaj pentru suporterii lui Club America. Acesta le-a arătat tricoul cu numărul 10 pe care l-a purtat, dar nu s-a oprit aici.

New year, same story. 😏

Suarez to Messi for the first @InterMiamiCF preseason goal of 2025. pic.twitter.com/NZZi0qTtiE

— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2025



A făcut un semn prin care a dat de înţeles că are un mesaj pentru toţi mexicanii şi apoi a făcut un gest neaşteptat. „Eu am trei. Voi câte aveţi? Zero!„, le-a arătat Messi, potrivit ole.com.ar.

New Messi celly just dropped 🔥 pic.twitter.com/nHlpF3sD7Q

— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2025