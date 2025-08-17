Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami - LA Galaxy - Antena Sport

Lionel Messi şi Luis Suarez sărbătoresc un gol în Inter Miami - LA Galaxy

Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.

Messi (38 de ani), care a intrat la pauză împotriva lui Los Angeles Galaxy, a marcat cu piciorul stâng de la marginea careului (84), înainte de a oferi un assist încântător pentru Luis Suarez (89).

Primul gol al celor de la Inter Miami a fost marcat de Jordi Alba, în minutul 43.

Inter Miami a obţinut a 13-a victorie (6 egaluri, 5 înfrângeri) în 24 de meciuri şi a revenit pe locul 5 în Conferinţa de Est.

În acest sezon, Lionel Messi are 19 goluri şi 11 assist-uri în cele 19 partide disputate pentru Inter Miami în MLS. Campionul mondial valorează în prezent 18 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.