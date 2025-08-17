Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami - LA Galaxy - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami – LA Galaxy
VIDEO

Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami – LA Galaxy

Publicat: 17 august 2025, 11:10

Comentarii
Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami – LA Galaxy

Lionel Messi şi Luis Suarez sărbătoresc un gol în Inter Miami - LA Galaxy

Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi (38 de ani), care a intrat la pauză împotriva lui Los Angeles Galaxy,  a marcat cu piciorul stâng de la marginea careului (84), înainte de a oferi un assist încântător pentru Luis Suarez (89).

Lionel Messi, gol şi assist la revenirea pe teren

Primul gol al celor de la Inter Miami a fost marcat de Jordi Alba, în minutul 43.

Inter Miami a obţinut a 13-a victorie (6 egaluri, 5 înfrângeri) în 24 de meciuri şi a revenit pe locul 5 în Conferinţa de Est.

În acest sezon, Lionel Messi are 19 goluri şi 11 assist-uri în cele 19 partide disputate pentru Inter Miami în MLS. Campionul mondial valorează în prezent 18 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Reclamă
Reclamă

 

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
Fanatik.ro
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
13:48
“I-a supărat pe fani” Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor!
13:11
Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari
13:05
Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate
12:46
Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău
12:08
Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1
11:44
Elizabeta Samara – Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”