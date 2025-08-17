Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: "Să-l aducă" - Antena Sport

Mihai Stoica a fost înrebat despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Acesta a reacționat și a avut un mesaj direct pentru Gigi Becali.
Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa, iar Gigi Becali și-ar dori să îl aducă înapoi la FCSB, sub formă de împrumut. Patronul campioanei a explicat că mutarea s-ar putea realiza în situația în care arabii vor fi de acord să plătească o parte din salariul jucătorului.
Ce a spus Mihai Stoica despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB
Acum, Mihai Stoica a explicat că FCSB are deja soluții pe postul respectiv. Oficialul campioanei a spus că, în momentul de față, prioritatea în mercato ar trebui să fie transferul unui atacant, având în vedere accidentarea lui Denis Alibec.
Totuși, „MM” a dat de înțeles că nu s-ar opune unei reveniri a lui Florinel Coman, având în vedere performanțele acestuia în tricoul roș-albastru.
„Mi s-ar părea o variantă bună dacă am putea să aducem un număr 9 care să ne ajute acum. De un 9 avem nevoie. E decizia patronului, dacă vrea să-l aducă pe Coman, să-l aducă.
E un jucător care a spus multe la noi, dar e o poziție unde ai inflație de jucători. Nu știu dacă e nevoie să ai patru jucători pe acea poziție”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.
FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League, după ce a reușit să o învingă din nou pe Drita în turul 3 preliminar. Elias Charalambous nu a avut la dispoziție toți jucătorii de bază în meciul din Kosovo, însă unul dintre ei ar urma să revină pentru turul cu echipa din Scoția care va avea loc pe 21 august.
Campioana României s-a confruntat cu numeroase accidentări și suspendări în startul de sezon atât la nivel european, cât și intern.