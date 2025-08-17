Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: "Să-l aducă" - Antena Sport

Mihai Stoica a fost înrebat despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Acesta a reacționat și a avut un mesaj direct pentru Gigi Becali.

Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa, iar Gigi Becali și-ar dori să îl aducă înapoi la FCSB, sub formă de împrumut. Patronul campioanei a explicat că mutarea s-ar putea realiza în situația în care arabii vor fi de acord să plătească o parte din salariul jucătorului.

Ce a spus Mihai Stoica despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB

Acum, Mihai Stoica a explicat că FCSB are deja soluții pe postul respectiv. Oficialul campioanei a spus că, în momentul de față, prioritatea în mercato ar trebui să fie transferul unui atacant, având în vedere accidentarea lui Denis Alibec.

Totuși, „MM” a dat de înțeles că nu s-ar opune unei reveniri a lui Florinel Coman, având în vedere performanțele acestuia în tricoul roș-albastru.

„Mi s-ar părea o variantă bună dacă am putea să aducem un număr 9 care să ne ajute acum. De un 9 avem nevoie. E decizia patronului, dacă vrea să-l aducă pe Coman, să-l aducă.