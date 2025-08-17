Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: "Să-l aducă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: “Să-l aducă”

Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: “Să-l aducă”

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 11:18

Comentarii
Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: Să-l aducă

Profimedia

Mihai Stoica a fost înrebat despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Acesta a reacționat și a avut un mesaj direct pentru Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa, iar Gigi Becali și-ar dori să îl aducă înapoi la FCSB, sub formă de împrumut. Patronul campioanei a explicat că mutarea s-ar putea realiza în situația în care arabii vor fi de acord să plătească o parte din salariul jucătorului.

Ce a spus Mihai Stoica despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB

Acum, Mihai Stoica a explicat că FCSB are deja soluții pe postul respectiv. Oficialul campioanei a spus că, în momentul de față, prioritatea în mercato ar trebui să fie transferul unui atacant, având în vedere accidentarea lui Denis Alibec.

Totuși, „MM” a dat de înțeles că nu s-ar opune unei reveniri a lui Florinel Coman, având în vedere performanțele acestuia în tricoul roș-albastru.

„Mi s-ar părea o variantă bună dacă am putea să aducem un număr 9 care să ne ajute acum. De un 9 avem nevoie. E decizia patronului, dacă vrea să-l aducă pe Coman, să-l aducă.

Reclamă
Reclamă

E un jucător care a spus multe la noi, dar e o poziție unde ai inflație de jucători. Nu știu dacă e nevoie să ai patru jucători pe acea poziție”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Veste excelentă pentru FCSB. Un titular se întoarce pentru play-off-ul Europa League

FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League, după ce a reușit să o învingă din nou pe Drita în turul 3 preliminar. Elias Charalambous nu a avut la dispoziție toți jucătorii de bază în meciul din Kosovo, însă unul dintre ei ar urma să revină pentru turul cu echipa din Scoția care va avea loc pe 21 august.

Campioana României s-a confruntat cu numeroase accidentări și suspendări în startul de sezon atât la nivel european, cât și intern.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă

Jucătorul care a ratat ultimele trei meciuri ale FCSB-ului (cele cu Drita și cu Unirea Slobozia din campionat) s-a refăcut după ce și-a tratat pubalgia care l-a ținut pe termen scurt departe de gazon, potrivit Fanatik. Radunovic a mers în Serbia la un specialist în tratarea acestor probleme medicale și șansele să revină pe teren pentru meciurile cu Aberdeen sunt mari.

Pentru a nu-l forța, Elias Charalambous nu îl va folosi în meciul cu Rapid de duminică, astfel încât să aibă încă puțin timp să se recupereze și să fie apt 100% pentru turul cu echipa care a câștigat Cupa Scoției în sezonul trecut. Ultimul meci în care a jucat Radunovic a fost derby-ul pierdut cu Dinamo cu scorul de 4-3.

În locul muntenegreanului, Charalambous l-a folosit pe acea poziție pe Pantea, care deși nu a arătat rău, nu se compară cu omul de bază de pe acel post. FCSB va da peste Rapid mâine de la ora 21:30, după care o va întâlni pe Aberdeen în deplasare, joi de la ora 21:45.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
Fanatik.ro
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
14:27
Cine e atacantul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB! Evoluează la o rivală a roş-albaştrilor
14:14
Un club din Premier League, amendat dintr-un motiv surprinzător!
14:03
CFR Cluj – FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Elevii lui Dan Petrescu au nevoie de puncte! Echipele probabile
13:48
“I-a supărat pe fani” Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor!
13:11
Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari
13:05
Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”