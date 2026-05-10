Liţă Dumitru vrea să deschidă o academie la 76 de ani: “Pe ultima mea sută de metri”

Liţă Dumitru a ajuns la 76 de ani, dar asta nu îl împiedică să deschidă o academie în România. Fostul mare jucător a fost dezamăgit de felul în care unii fotbalişti din Liga 1 lovesc mingea.
Dumitru a făcut referire directă la meciul dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Astfel că, după mai mulţi ani petrecuţi în Statele Unite, fostul mijlocaş de la Rapid şi Steaua vrea să îi ajute pe copii “să înveţe să lovească mingea“.
Liţă Dumitru vrea să deschidă o academie la 76 de ani
”M-am întors în România pe ultima mea sută de metri. Adică, cât mai pot să fiu util. Vreau să deschid o academie, să pot să ajut. Vreau să învăț copiii să lovească mingea.
Îmi doresc din toată inima să învăț copiii să lovească mingea și să joace fotbal adevărat. Vreau să deschid o academie în care să pot să mă exprim și să ajut cât mai pot să o fac.
Ce vrem de la jucătorii noștri? Am văzut la CFR – Craiova jucători care nu știu să centreze, nu știu să șuteze”, a spus Liţă Dumitru, citat de digisport.ro.
Liță Dumitru este o adevărată legendă a fotbalului românesc. În cariera sa de jucător a fost legitimat la Rapid, Steaua, Poli Timișoara, Universitatea Craiova și CFR Timișoara, câştigând 6 trofee. El a fost internaţional român în perioada 1970-1980, având 50 de selecţii şi 10 goluri în contul său.
Ca și antrenor, le-a pregătit pe: Poli Timișoara, Rapid, FC Național, Jiul Petroșani, Rapid, Poli Iași, Concordia Chiajna și FCSB II.
