Liţă Dumitru vrea să deschidă o academie la 76 de ani: “Pe ultima mea sută de metri”

Liţă Dumitru a ajuns la 76 de ani, dar asta nu îl împiedică să deschidă o academie în România. Fostul mare jucător a fost dezamăgit de felul în care unii fotbalişti din Liga 1 lovesc mingea.

Dumitru a făcut referire directă la meciul dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Astfel că, după mai mulţi ani petrecuţi în Statele Unite, fostul mijlocaş de la Rapid şi Steaua vrea să îi ajute pe copii “să înveţe să lovească mingea“.

”M-am întors în România pe ultima mea sută de metri. Adică, cât mai pot să fiu util. Vreau să deschid o academie, să pot să ajut. Vreau să învăț copiii să lovească mingea.

Îmi doresc din toată inima să învăț copiii să lovească mingea și să joace fotbal adevărat. Vreau să deschid o academie în care să pot să mă exprim și să ajut cât mai pot să o fac.