Ultimele detalii despre problema medicală a lui Alex Dobre. Ce a pățit mai exact jucătorul Rapidului

Alex Dobre nu a făcut deplasarea pentru meciul cu “U” Cluj de sâmbătă după ce i s-a făcut rău pe aeroport și a fost transportat la spital. Recent, au fost aflate informații suplimentare legate de problema medicală a extremei Rapidului, care a avut un episod de hipoglicemie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a fost învinsă sâmbătă seara de “U” Cluj cu scorul de 1-0 la capătul unui meci în care formația lui Costel Gâlcă nu a putut conta pe mai mulți titulari, printre care și Alex Dobre. Fotbalistul de 27 de ani nu a mai făcut deplasarea după a acuzat stări de amețeală, de vomă și a resimțit anxietate chiar înainte de îmbarcarea în avion.

Dobre a avut glicemia scăzută. Tensiunea de la Rapid, un posibil factor de tres

Dobre a fost supus unor investigații, unde medicii au constatat că jucătorul Rapidului avea glicemia scăzută, potrivit declarațiilor oferite de Robert Niță.

În ceea ce privește cauzele pentru care momentul respectiv s-a întâmplat, fostul atacant al giuleștenilor a enumerat următoarele: stres, oboseală, alimentație și toată situația de la club, Dobre pierzându-și recent banderola de căpitan.

“A fost vorba despre o hipoglicemie severă sau acută, cu stări de leșin, amețeală, transpirație abundente și așa mai departe. A fost dus la la investigații și n-avea cum să ajungă, n-avea cum să ajungă la meci.