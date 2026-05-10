Ultimele detalii despre problema medicală a lui Alex Dobre. Ce a pățit mai exact jucătorul Rapidului

Alex Dobre nu a făcut deplasarea pentru meciul cu “U” Cluj de sâmbătă după ce i s-a făcut rău pe aeroport și a fost transportat la spital. Recent, au fost aflate informații suplimentare legate de problema medicală a extremei Rapidului, care a avut un episod de hipoglicemie.
Rapid a fost învinsă sâmbătă seara de “U” Cluj cu scorul de 1-0 la capătul unui meci în care formația lui Costel Gâlcă nu a putut conta pe mai mulți titulari, printre care și Alex Dobre. Fotbalistul de 27 de ani nu a mai făcut deplasarea după a acuzat stări de amețeală, de vomă și a resimțit anxietate chiar înainte de îmbarcarea în avion.
Dobre a avut glicemia scăzută. Tensiunea de la Rapid, un posibil factor de tres
Dobre a fost supus unor investigații, unde medicii au constatat că jucătorul Rapidului avea glicemia scăzută, potrivit declarațiilor oferite de Robert Niță.
În ceea ce privește cauzele pentru care momentul respectiv s-a întâmplat, fostul atacant al giuleștenilor a enumerat următoarele: stres, oboseală, alimentație și toată situația de la club, Dobre pierzându-și recent banderola de căpitan.
“A fost vorba despre o hipoglicemie severă sau acută, cu stări de leșin, amețeală, transpirație abundente și așa mai departe. A fost dus la la investigații și n-avea cum să ajungă, n-avea cum să ajungă la meci.
Nu avea cum să ajungă sâmbătă la Cluj, pentru că el a stat până după miezul nopții la investigații. A suferit o scădere a nivelului de de glucoză. Valoarea normală se învârte undeva pe la 70. El, când i s-a măsurat, avea 30.
De la stres, de la oboseală, de la alimentație, nemâncare, de la …. sunt mai multe acumulate în cazul său. Nu e ceva cronic. E o cădere. Dobre e un tip de jucător care trăiește, simte.
S-au adunat. Consum nervos. A fost episodul cu banderola. La ultimul episod a fost huiduit pe Giulești. Toate s-au adunat. Dobre nu doarme nopțile“, a spus fostul atacant din Giulești la fanatik.ro.
