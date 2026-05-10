Omul care a “trădat” FCSB pentru Steaua a dat lovitura! Nu mai reușise asta de apoape 600 de zile

Adi Popa, unul dintre personajele extrem de contestate în rândul fanilor FCSB după ce a ales să evolueze pentru CSA Steaua, a reușit să marcheze pentru prima dată după mai bine de un an și jumătate. Extrema dreaptă a marcat printr-o bijuterie în partida roș-albaștrilor contra celor de la FC Bihor în etapa cu numărul 9 din play-off-ul Ligii a 2-a.
Adi Popa “uitase” să mai marcheze în ultima perioadă la Steaua, în contextul în care în acest sezon nici nu a mai evoluat atât de mult pentru “militari”. La 37 de ani, veteranul formației care aparține de MAPN adunase până la partida cu FC Bihor 473 de minute în 19 meciuri în toate competițiile, o medie de aproximativ 25 de minute/meci.
În duelul cu orădenii, Popa a pus capăt unei perioade de 582 de zile în care nu mai dăduse gol. La scorul de 2-1 pentru echipa lui Erik Lincar, fotbalistul de bandă dreaptă a preluat mingea în flancul stâng și a șutat de la apoximativ 20 de metri direct în vinclul porții apărate de Edgar Cadar, care a fost prins ușor ieșit dintre buturi.
Ultima dată când Popa a dat gol se întâmpla pe 5 octombrie 2024, într-un duel încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Slatina.
Ajuns aproape de finalul carierei, Popa a devenit un personaj controversat în contextul războiului dintre FCSB și Steaua. În 2012, fotbalistul ajungea de la Concordia Chiajna la FCSB, care atunci încă se intitula Steaua.
Plecat în iarna anului 2017, Popa a revenit la FCSB în 2019 după izbucnirea scandalului pentru siglă și palmares. În 2021, Popa a semnat însă cu Steaua, echipa din liga a doua, atrăgând în mod evident antipatia fanilor clubului patronat de Gigi Becali. De atunci și până în prezent, cu o pauză de jumătate de an în care a evoluat la Concordia și alta de două luni în care a fost liber de contract, Adi Popa a jucat pentru formația MAPN.
