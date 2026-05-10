Supercomputerul a făcut calculele! Ce șanse au Barcelona și Real Madrid să câștige în El Clasico

Barcelona și Real Madrid urmează să se întâlnească în această seară într-un derby în urma căruia catalanii pot deveni campioni pentru 29-a oară. Înainte de partida de pe Camp Nou, statisticienii de la Opta au calculat ce șanse de victorie au fiecare dintre cele două formații.

Barcelona și Real Madrid dau piept astăzi pe Camp Nou într-un meci în urma căruia formația lui Hansi Flick se poate încorona campioana Spaniei pentru a doua oară la rând. Catalanii au nevoie să nu piardă, însă în fața lor va sta o echipă “blanco” care are orgoliul rănit după ce s-a întâmplat în ultima perioadă și care nu-și va permite să își vadă rivala celebrând în fața sa.

Barcelona, favorită în viziunea specialiștilor

Înainte de derby, cei de la Opta Analyst au vrut să vadă pe cifre ce șanse are fiecare echipă să câștige în El Claisco. Potrivit supercomputerului folosit de statisticieni, echipa lui Hansi Flick are șanse de 49,8% să se impună pe Camp Nou.

De cealaltă parte, Real Madrid are o probabilitate de 27,2% de a se impune și de amâna sărbătoarea marii sale rivale. Egalul, care e avantajos pentru Barcelona, a primit un procentaj de 23%.

Barcelona can clinch the La Liga title if they avoid defeat, but Real Madrid will surely be looking to spoil the party 🏆

