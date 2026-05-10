Paul Anton a semnat! Anunţul făcut în ziua în care a împlinit 35 de ani

Dan Roșu Publicat: 10 mai 2026, 12:14

Paul Anton - Profimedia Images

Paul Anton a semnat prelungirea contractului cu Eto Gyor, echipă la care se află din vara anului 2023. În ziua în care a împlinit 35 de ani, fostul mijlocaş al lui Dinamo a anunţat că a semnat un contract valabil pe un an, cu posibilitatea de a adăuga încă un sezon.

Asta chiar dacă Paul Anton nu a mai jucat pentru Gyor din decembrie 2025, pentru că a suferit de o pubalgie. Eto e aproape de titlu şi conducerea maghiarilor i-a prelungit contractul românului după ce acesta a suferit o intervenţie chirurgicală.

“Sunt în perioada de recuperare, am avut ceva probleme în ultimele luni. Nu am mai evoluat din decembrie, dar acum sunt bine. Voi reveni în noul sezon. Am semnat cu Gyor un nou contract, 1+1. Sunt fericit, mă simt excelent. Sperăm terminăm sezonul bine, depindem de noi.

Dacă vom câștiga, atunci suntem campioni. Cred este un lucru meritat. A fost vorba despre o pubalgie, am încercat să o tratez.

După cum știți, este destul de greu -i dai de cap. Unii jucători au reușit o controleze prin fizioterapie, așa cum am reușit și eu ceva timp, alții au avut intervenție chirurgicală. Am fost nevoit și eu apelez la asta, dar acum mi-am revenit“, a spus Paul Anton, citat de digisport.ro.

Paul Anton a trecut în carieră pe la Gloria Bistriţa, Pandurii, Dinamo, Getafe, Anzhi, Krylia Sovetov, Ponferradina, UTA şi Eto Gyor.

