Paul Anton a semnat! Anunţul făcut în ziua în care a împlinit 35 de ani

Paul Anton a semnat prelungirea contractului cu Eto Gyor, echipă la care se află din vara anului 2023. În ziua în care a împlinit 35 de ani, fostul mijlocaş al lui Dinamo a anunţat că a semnat un contract valabil pe un an, cu posibilitatea de a adăuga încă un sezon.

Asta chiar dacă Paul Anton nu a mai jucat pentru Gyor din decembrie 2025, pentru că a suferit de o pubalgie. Eto e aproape de titlu şi conducerea maghiarilor i-a prelungit contractul românului după ce acesta a suferit o intervenţie chirurgicală.

“Sunt în perioada de recuperare, am avut ceva probleme în ultimele luni. Nu am mai evoluat din decembrie, dar acum sunt bine. Voi reveni în noul sezon. Am semnat cu Gyor un nou contract, 1+1. Sunt fericit, mă simt excelent. Sperăm să terminăm sezonul bine, depindem de noi.

Dacă vom câștiga, atunci suntem campioni. Cred că este un lucru meritat. A fost vorba despre o pubalgie, am încercat să o tratez.