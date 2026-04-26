Louis Munteanu a marcat primul gol în MLS şi a fost omul unui meci dramatic

Louis Munteanu a marcat primul lui gol în MLS şi a făcut-o într-un meci dramatic în care echipa lui, DC United, a învins-o pe Orlando City, cu 3-2, după ce în minutul 84 era condusă cu 1-2.
Atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro a egalat la 2, după un şut deviat de la marginea careului, care l-a surprins pe portarul oaspeţilor, care nu a putut interveni.
În urma acestei reuşite, jucătorul care a fost integralist a fost declarat şi omul meciului. A fost primul său gol după şase partide disputate în MLS.
LOUIS MUNTEANU EQUALIZES!!! pic.twitter.com/CNuu7xzjqx
— D.C. United (@dcunited) April 26, 2026
“Felicitări tuturor fanilor care au venit aici! Sunt foarte fericit că am marcat primul meu gol acasă. Vamos United”, a declarat Louis Munteanu după meci.
Hear from #11 after his first goal of the season! ⚽️ pic.twitter.com/jzPRD6KWw3
— D.C. United (@dcunited) April 26, 2026
Louis Munteanu, lăsat mască de ceea ce a găsit în America
Louis Munteanu a devenit în ianuarie cel mai scump jucător din istoria lui DC United. El a povestit recent primele impresii după ce a făcut pasul spre Major League Soccer.
„Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere.
Momentan, din păcate, sunt accidentat. Am o întindere și sunt în proces de recuperare. Dar, cu siguranță, această perioadă mă va face mai puternic, pentru că, așa cum am mai spus înainte, practic stau în sală și lucrez foarte mult la ceea ce am nevoie acum. Mi s-a făcut un program strict pentru minusurile pe care le am în prezent și încerc în fiecare zi să progresez cât de mult pot.
Infrastructura aici este la un alt nivel. Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva. În ceea ce privește adaptarea, băieții m-au primit foarte bine. Este o altă lume din acest punct de vedere. Toată lumea vrea să te ajute. Aici am simțit cea mai mare diferență față de Europa. Toți sunt deschiși să te ajute și îți vor binele. Chiar ieri am avut o ședință cu toți jucătorii noi care au ajuns în MLS în acest sezon, împreună cu foști jucători care au evoluat în MLS timp de 10 ani. Au încercat să ne dea sfaturi despre cum să ne adaptăm cât mai repede și ce ar trebui să facem pentru a ne integra.
Pentru mine contează aceste lucruri, iar cine mă cunoaște știe cum sunt eu în viața de zi cu zi, un băiat timid. Tot ce s-a întâmplat până acum m-a făcut să mă simt ca unul de-ai lor, nu un străin în țara lor” a povestit Louis Munteanu pentru Digi Sport.
- Primul jucător care pleacă de la FCSB! Mihai Stoica: “Și-a luat rămas bun de la băieți”
- Mohame Salah, ultimul meci la Liverpool? Arne Slot: “Răspunsul meu sincer este da”
- Golazo pentru Tony Strata în Liga Portugal! A marcat cu un şut perfect, în prelungiri
- Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?”
- Verdictul presei din Grecia, după ce Răzvan Lucescu a pierdut Cupa Greciei: “Un PAOK naiv”