Didier Deschamps, reacţie ironică pentru contestatari: “Poate că sunt prost”. Cum l-a descris pe liderul Kylian Mbappe

Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, este pregătit pentru Cupa Mondială 2026. Vicecampioană mondială în 2022, după finala dramatică pierdută în faţa Argentinei la loviturile de departajare, Franţa vrea să îşi ia revanşa la turneul care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.
Franţa debutează la acest turneu final chiar pe stadionul unde se va disputa şi marea finală de pe 19 iulie de pe MetLife Stadium din New York. Echipa lui Didier Deschamps va juca împotriva Senegalului, pe 16 iunie, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Didier Deschamps l-a lăudat pe Mbappe şi i-a pus la zid pe contestatari înainte de Cupa Mondială 2026
Căpitan al naţionalei Franţei, Kylian Mbappe este un adevărat lider din punctul de vedere al lui Didier Deschamps. Selecţionerul francez nu a vrut să îl compare cu Hugo Lloris, fostul căpitan al naţionalei, dar apreciază faptul că atacantul lui Real Madrid este un adevărat lider şi în afara terenului:
“Kylian, care astăzi este căpitanul nostru, înainte de a fi căpitan, a fost un jucător care a ascultat, care căuta informaţii. Nu face lucrurile precum Hugo. Nu au toţi acelaşi caracter şi aceeaşi personalitate. E lider şi în afara terenului şi ştie când să vorbească, nu vorbeşte doar în numele lui, ci în numele tututor jucătorilor”, a declarat Dider Deschamps, într-un interviu pentru The Guardian.
De asemenea, francezul a vorbit şi despre cei care îl critică pentru modul în care îl foloseşte pe Kylian Mbappe. Deschamps s-a apărat având o reacţie acidă la adresa celor care îl contestă:
“Poate că sunt prost şi, cu siguranţă, sunt mulţi proşti care l-au avut ca antrenor care l-au pus în mijlocul atacului la echipele la care a jucat. În ultimii doi ani la Real Madrid şi în ultimul său an la PSG… sunt trei ani în care a jucat în poziţie centrală”, a mai spus Didier Deschamps.
Programul Franţei la World Cup 2026 în faza grupelor:
- Franţa – Senegal (22:00, 16 iunie, Grupa I, New York/New Jersey Stadium)
- Franţa – Irak (00:00, 23 iunie, Grupa I, Philadelphia Stadium)
- Norvegia – Franţa (22:00, 26 iunie, Grupa I, Boston Stadium)
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