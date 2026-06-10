Un nou record doborât de Messi! Argentinianul a revenit cu gol la națională înainte de startul Cupei Mondiale

Lionel Messi a revenit pe teren pentru naționala Argentinei în ultimul meci de pregătire al țării sale înainte de debutul la Cupa Mondială din America de Nord. “Pumele” s-au impus cu scorul de 3-0 contra Islandei, la capătul unei meci în care “La Pulga” a intrat pe parcurs și a înscris după doar două minute, doborând un record ce data din 1957.
Argentina e în formă maximă înainte de startul Campionatului Mondial, iar ultimul rezultat înregistrat de naționala lui Lionel Scaloni atestă acest lucru. Neînvinsă de pe 10 septembrie 2025, formația Albiceleste a câștigat contra Islandei pe Jordan-Hare Stadium, în Auburn, Alabama.
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Lionel Messi a revenit cu gol la naționala Argentinei
Campioana mondială en-titre a deschis repede scorul prin Valentin Barco, mijlocașul celor de la Strasbourg. La pauză, Scaloni și-a schimbat jumătate din echipă, iar în minutul 70 a decis să îi ofere minute și Lionel Messi, care nu apucase să mai evolueze la națională în ultima perioadă din cauza unei accidentări suferite în ultimul meci jucat în MLS pentru Inter Miami.
Decarul “pumelor” și-a făcut simțită prezența imediat când l-a lansat pe Lautaro Martinez, care a obținut o lovitură de la 11 metri. Messi a fost cel care a executat de la punctul cu var și l-a învins cu sânge rece pe portarul islandezilor.
Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4
— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026
Odată cu reușita din SUA, “La Pulga” a devenit cel mai în vârstă marcator din istoria naționalei Argentinei, la 38 de ani, 11 luni și 14 zile. Precedentul record era deținut de Angel Labruna, care în 1957 marca la 38 de ani, 9 luni și 8 zile.
Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0, după ce și Thiago Almada, atacantul lui Atletico Madrid, și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Astfel, sud-americanii și-au încheiat pregătirea pentru turneul final și sunt gata să înceapă treaba la World Cup 2026.
Argentina se află în Grupa J la Cupa Mondială, unda va da peste Algeria, Austria și Iordania. Primul meci al “pumelor” este contra echipei din Africa, pe 17 iunie, de la ora 04:00.
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