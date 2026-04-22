Louis Munteanu, lăsat mască de ceea ce a găsit în America: „Este o altă lume aici!”

Atacantul naționalei României, Louis Munteanu, a ajuns iarna trecut în Statele Unite la DC United pentru o sumă considerabilă, 7 milioane de dolari, plus alte clauze care pot fi activate în funcție de performanțe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși primele 4 luni nu au fost fără obstacole, în special din cauza problemelor medicale, jucătorul de 23 de ani se simte perfect la noua echipă.

Ce l-a impresionat în SUA

Louis Munteanu a devenit în ianuarie cel mai scump jucător din istoria lui DC United. El povestește acum primele impresii după ce a făcut pasul spre Major League Soccer.

„Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere.

Momentan, din păcate, sunt accidentat. Am o întindere și sunt în proces de recuperare. Dar, cu siguranță, această perioadă mă va face mai puternic, pentru că, așa cum am mai spus înainte, practic stau în sală și lucrez foarte mult la ceea ce am nevoie acum. Mi s-a făcut un program strict pentru minusurile pe care le am în prezent și încerc în fiecare zi să progresez cât de mult pot.