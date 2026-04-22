Louis Munteanu, lăsat mască de ceea ce a găsit în America: „Este o altă lume aici!”

Sebastian Ujica Publicat: 22 aprilie 2026, 11:29 / Actualizat: 22 aprilie 2026, 13:54

Louis Munteanu este cel mai scump jucător din istoria lui DC United / Getty Images

Atacantul naționalei României, Louis Munteanu, a ajuns iarna trecut în Statele Unite la DC United pentru o sumă considerabilă, 7 milioane de dolari, plus alte clauze care pot fi activate în funcție de performanțe.

Deși primele 4 luni nu au fost fără obstacole, în special din cauza problemelor medicale, jucătorul de 23 de ani se simte perfect la noua echipă.

Ce l-a impresionat în SUA

Louis Munteanu a devenit în ianuarie cel mai scump jucător din istoria lui DC United. El povestește acum primele impresii după ce a făcut pasul spre Major League Soccer.

„Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere.

Momentan, din păcate, sunt accidentat. Am o întindere și sunt în proces de recuperare. Dar, cu siguranță, această perioadă mă va face mai puternic, pentru că, așa cum am mai spus înainte, practic stau în sală și lucrez foarte mult la ceea ce am nevoie acum. Mi s-a făcut un program strict pentru minusurile pe care le am în prezent și încerc în fiecare zi să progresez cât de mult pot.

Infrastructura aici este la un alt nivel. Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva. În ceea ce privește adaptarea, băieții m-au primit foarte bine. Este o altă lume din acest punct de vedere. Toată lumea vrea să te ajute. Aici am simțit cea mai mare diferență față de Europa. Toți sunt deschiși să te ajute și îți vor binele. Chiar ieri am avut o ședință cu toți jucătorii noi care au ajuns în MLS în acest sezon, împreună cu foști jucători care au evoluat în MLS timp de 10 ani. Au încercat să ne dea sfaturi despre cum să ne adaptăm cât mai repede și ce ar trebui să facem pentru a ne integra.

Pentru mine contează aceste lucruri, iar cine mă cunoaște știe cum sunt eu în viața de zi cu zi, un băiat timid. Tot ce s-a întâmplat până acum m-a făcut să mă simt ca unul de-ai lor, nu un străin în țara lor” a povestit Louis Munteanu pentru Digi Sport.

O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia localăO fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
