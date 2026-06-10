Noi probleme pentru CFR Cluj! Neluţu Varga trebuie să plătească o sumă uriaşă unui jucător dat afară de Dan Petrescu

CFR Cluj are noi probleme. Formaţia din Gruia a pierdut un proces la FIFA în faţa lui Alessandro Micai, portar italian care a evoluat în două partide sezonul trecut la formaţia ardeleană. Portarul s-a adresat Dispute Reloution Chamber, iar fotbalistul de 32 de ani a avut câştig de cauză.
Potrivit gsp.ro, italianul trebuie să primească de la CFR Cluj suma de 612.666,63 euro. Micai a reclamat restanţe financiare şi aplicarea unui tratament abuziv. Decizia luată de Dispute Resolution Chamber nu este definitivă, ea putând fi atacată la TAS. Acest verdict vine într-un moment complicat, CFR Cluj având deja interdicţie la transferuri.
CFR Cluj trebuie să plătească o sumă uriaşă lui Alessandro Micai
Micai a jucat în două meciuri sezonul trecut la CFR Cluj, în victoria cu 2-1 în faţa Unirii Slobozia şi în remiza cu FC Botoşani, scor 3-3. La finalul meciului cu Botoşani, Dan Petrescu l-a criticat pentru evoluţia sa şi l-a anunţat pe portarul italian că nu mai intră în planurile sale.
Acest episod a avut loc chiar înaintea meciului cu Hacken din Conference League, câştigat de suedezi cu 7-2. Acela a fost ultimul meci al lui Dan Petrescu pe banca formaţiei din Gruia, dar atitudinea faţă de Micai nu s-a schimbat, iar clubul a dorit în continuare să renunţe la acesta.
Scos complet din lot, Micai şi-a găsiz echipă în ianuarie 2026, când a semnat cu Reggiana, echipă din Serie B. În noiembrie 2025, el s-a adresat la FIFA şi a reclamat că nu a mai primit niciun ban de la CFR Cluj, potrivit sursei menţionate anterior. Tot în noiembrie, el a cerut rezilizerea unilaterală a contractului. Jucătorii pot invoca articolul 14 din Regulamentul FIFA, prin care pot rupe unilateral contractul dacă nu sunt plătiţi.
Alessandro Micai semnase un contract pe trei ani cu CFR Cluj şi avea un salariu de 20.000 de euro pe an în primele două sezoane. În ultimul an, el ar fi încasat mai puţin, 18.333 de euro pe lună. Imediat după reziliere, el a primit 80.000 de euro de la CFR Cluj, astfel încât formaţia din Gruia să poată obţine licenţa. Micai s-a dus însă la Dispute Resolution Chamber şi a avut câştig de cauză în primă fază.
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