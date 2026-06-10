Noi probleme pentru CFR Cluj! Neluţu Varga trebuie să plătească o sumă uriaşă unui jucător dat afară de Dan Petrescu

CFR Cluj are noi probleme. Formaţia din Gruia a pierdut un proces la FIFA în faţa lui Alessandro Micai, portar italian care a evoluat în două partide sezonul trecut la formaţia ardeleană. Portarul s-a adresat Dispute Reloution Chamber, iar fotbalistul de 32 de ani a avut câştig de cauză.

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Potrivit gsp.ro, italianul trebuie să primească de la CFR Cluj suma de 612.666,63 euro. Micai a reclamat restanţe financiare şi aplicarea unui tratament abuziv. Decizia luată de Dispute Resolution Chamber nu este definitivă, ea putând fi atacată la TAS. Acest verdict vine într-un moment complicat, CFR Cluj având deja interdicţie la transferuri.

CFR Cluj trebuie să plătească o sumă uriaşă lui Alessandro Micai

Micai a jucat în două meciuri sezonul trecut la CFR Cluj, în victoria cu 2-1 în faţa Unirii Slobozia şi în remiza cu FC Botoşani, scor 3-3. La finalul meciului cu Botoşani, Dan Petrescu l-a criticat pentru evoluţia sa şi l-a anunţat pe portarul italian că nu mai intră în planurile sale.

Acest episod a avut loc chiar înaintea meciului cu Hacken din Conference League, câştigat de suedezi cu 7-2. Acela a fost ultimul meci al lui Dan Petrescu pe banca formaţiei din Gruia, dar atitudinea faţă de Micai nu s-a schimbat, iar clubul a dorit în continuare să renunţe la acesta.

Scos complet din lot, Micai şi-a găsiz echipă în ianuarie 2026, când a semnat cu Reggiana, echipă din Serie B. În noiembrie 2025, el s-a adresat la FIFA şi a reclamat că nu a mai primit niciun ban de la CFR Cluj, potrivit sursei menţionate anterior. Tot în noiembrie, el a cerut rezilizerea unilaterală a contractului. Jucătorii pot invoca articolul 14 din Regulamentul FIFA, prin care pot rupe unilateral contractul dacă nu sunt plătiţi.