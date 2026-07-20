Lovitura verii în fotbalul european: s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l convinge să semneze

Pep Guardiola (55 de ani) ar putea reveni pe bancă, la câteva luni după ce s-a despărţit de Manchester City. Managerul spaniol s-a întâlnit cu oficialii Federaţiei din Italia, care-l vor pe banca Squadrei Azzurra.
Italienii vor să dea marea lovitură şi să-l convingă pe Pep Guardiola să semneze. Oficialii din Peninsulă pregătesc o reconstrucţie, după ratarea celui de-al treilea Mondial la rând.
Italienii s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l convinge să semneze
Conform Sky Sport, Paolo Maldini şi Leonardo s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a purta negocieri. Italienii menţionează că cei doi oficiali ai Federaţiei au mers personal să discute cu managerul spaniol.
Jurnalistul Gianluca Di Marzio a dezvăluit că Paolo Maldini, numit recent în funcţia de director sportiv al Federaţiei Italiene de Fotbal, cât şi Leonardo, consilier al italienilor, au petrecut un week-end în Barcelona, oraş unde s-au întâlnit cu Pep Guardiola.
Pentru moment, Pep Guardiola nu a luat o decizie finală în privinţa viitorului său, el fiind liber de contract după plecarea de la Manchester City. Pe banca italienilor, spaniolul ar urma să-l înlocuiască pe Gennaro Gattuso, cel care şi-a dat demisia după ratarea calificării la Campionatul Mondial.
În cazul în care Maldini şi Leonardo nu-l vor convinge pe Guardiola să semneze, italienii se vor reorienta către celelalte nume aflate pe listă. Andrea Pirlo, Antonio Conte şi Roberto Mancini se mai află în atenţia Federaţiei.
Salariul lui Pep Guardiola ar fi o problemă pentru Federaţia din Italia. La Manchester City, managerul spaniol încasa nu mai puţin de 23 de milioane de euro pe sezon, fiind unul dintre cei mai bine plătiţi antrenori din lume.
Guardiola și-a construit reputația prin succesul obținut la cluburi precum Barcelona, Bayern München și Manchester City, unde a cucerit numeroase trofee interne și internaționale, impunând un stil de joc spectaculos și eficient.
Preluarea naționalei Italiei ar reprezenta o schimbare majoră în cariera sa, în condițiile în care până acum a antrenat exclusiv echipe de club. Un asemenea pas ar marca începutul unui nou capitol pentru unul dintre cei mai apreciați tehnicieni ai ultimelor decenii.
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