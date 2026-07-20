Lovitura verii în fotbalul european: s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l convinge să semneze

Pep Guardiola (55 de ani) ar putea reveni pe bancă, la câteva luni după ce s-a despărţit de Manchester City. Managerul spaniol s-a întâlnit cu oficialii Federaţiei din Italia, care-l vor pe banca Squadrei Azzurra.

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Italienii vor să dea marea lovitură şi să-l convingă pe Pep Guardiola să semneze. Oficialii din Peninsulă pregătesc o reconstrucţie, după ratarea celui de-al treilea Mondial la rând.

Italienii s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l convinge să semneze

Conform Sky Sport, Paolo Maldini şi Leonardo s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a purta negocieri. Italienii menţionează că cei doi oficiali ai Federaţiei au mers personal să discute cu managerul spaniol.

Jurnalistul Gianluca Di Marzio a dezvăluit că Paolo Maldini, numit recent în funcţia de director sportiv al Federaţiei Italiene de Fotbal, cât şi Leonardo, consilier al italienilor, au petrecut un week-end în Barcelona, oraş unde s-au întâlnit cu Pep Guardiola.

Pentru moment, Pep Guardiola nu a luat o decizie finală în privinţa viitorului său, el fiind liber de contract după plecarea de la Manchester City. Pe banca italienilor, spaniolul ar urma să-l înlocuiască pe Gennaro Gattuso, cel care şi-a dat demisia după ratarea calificării la Campionatul Mondial.