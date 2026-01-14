Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: "De domeniul fantasticului" - Antena Sport

Home | Fotbal | Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: “De domeniul fantasticului”

Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: “De domeniul fantasticului”

Radu Constantin Publicat: 14 ianuarie 2026, 8:48

Comentarii
Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: De domeniul fantasticului

Gică Hagi, la conferinţa de presă / AntenaSport

Cluburile de fotbal au viaţă grea pe perioada de iarnă, unde costurile cu facturile la utilităţi ajung la zeci de mii de euro. Ciprian Marica a povestit că la Farul Constanţa există facturi şi de 100.000 de euro la gaze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor. Încălzirea bazei sportive, a gazonului… Este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne ferește! Este enorm pentru un club din România”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

Gică Hagi caută şi alţi investitori la Farul Constanţa

Nu de puţine ori, Hagi a spus că pentru el este o povară financiară să susţină un club în primul eşalon fotbalistic din România. Astfel, “Regele” caută investitori. Primul venit a fost chiar Ciprian Marica, care deţine în prezent 10% din acţiuni. Acum, Gică Hagi pare tentat să facă un alt pas, chiar să cedeze pachetul majoritar de acţiuni, erau ultimele informaţii. Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care o cotă parte de 10%. „Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat recent Ciprian Marica pentru iAMsport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
Fanatik.ro
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
11:51
EXCLUSIVSabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut
11:51
Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică
11:36
Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie”
11:21
Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!”
10:58
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor
10:48
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” 6 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”