Lui Gică Hagi i-a venit o factură la gaze de 100.000 de euro: "De domeniul fantasticului" - Antena Sport

Cluburile de fotbal au viaţă grea pe perioada de iarnă, unde costurile cu facturile la utilităţi ajung la zeci de mii de euro. Ciprian Marica a povestit că la Farul Constanţa există facturi şi de 100.000 de euro la gaze.
„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor. Încălzirea bazei sportive, a gazonului… Este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne ferește! Este enorm pentru un club din România”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.
Gică Hagi caută şi alţi investitori la Farul Constanţa
Nu de puţine ori, Hagi a spus că pentru el este o povară financiară să susţină un club în primul eşalon fotbalistic din România. Astfel, “Regele” caută investitori. Primul venit a fost chiar Ciprian Marica, care deţine în prezent 10% din acţiuni. Acum, Gică Hagi pare tentat să facă un alt pas, chiar să cedeze pachetul majoritar de acţiuni, erau ultimele informaţii. Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care o cotă parte de 10%. „Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat recent Ciprian Marica pentru iAMsport.
