Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. "Regele" are totuşi o condiţie - Antena Sport

Gheorghe Hagi a renunţat la banca tehnică a Farului Constanţa, formaţie pe care o patronează, şi îşi caută echipă. Între timp, el a rămas activ la club, unde se ocupă de problemele administrative ale echipei.
Nu de puţine ori, Hagi a spus că pentru el este o povară financiară să susţină un club în primul eşalon fotbalistic din România. Astfel, “Regele” caută investitori. Primul venit a fost chiar Ciprian Marica, care deţine în prezent 10% din acţiuni. Acum, Gică Hagi pare tentat să facă un alt pas, chiar să cedeze pachetul majoritar de acţiuni, dar are o condiție importantă pentru noul acționar, de a-i continua munca făcută de mai bine de un deceniu.
Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care o cotă parte de 10%.
„Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat Ciprian Marica pentru iAMsport.
La sfârşitul anului 2024, clubul era pe profit
Farul Constanța și-a publicat pe site-ul oficial raportul financiar obligatoriu pe anul 2024, iar echipa a avut încasări de peste 7,1 milioane de euro. După ce au fost scăzute toate chetuielile de funcţionare, formația de la malul mării a raportat un profit de 593.000 de euro! În acest moment, Gheorghe Hagi deține 80% din acțiunile echipei din Constanța. 10% le-a vândut lui Rivaldo, iar 10% sunt deținute de fostul internațional Ciprian Marica.
Gică Hagi: “O să fie o zi când o să plec”
În urmă cu ceva vreme, Hagi vorbea despre momentul în care se va retrage de la Farul. “Hagi este singurul care a investit în Farul, a crezut în Farul. Ăla mic pe care l-a crescut Farul, a mâncat o pâine la Farul, s-a întors. Farul l-a produs pe cel mai bun jucător al României, care a jucat la Real Madrid și la Barcelona. Mi-am făcut datoria, m-am întors, am făcut și o să fie o zi când o să plec”, a spus Hagi. “Regele” sau “Maradona din Carpaţi”, aşa cum i se mai spune lui Gică Hagi, a evoluat şi la Real Madrid, dar şi la Barcelona.
Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă
Gică Hagi îşi caută angajament şi încă este “liber de contract”. “Regele” nu vrea să se ducă la orice echipă, ci vrea un contract bun pentru el, la experienţa pe care a adunat-o până acum în fotbal, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Giovanni Becali a vorbit despre ce pretenţii are Hagi. „Mai vorbim în stânga, în dreapta pentru Hagi. Poate o să vină și timpul lui! (Dar el vrea să plece?) Hagi se duce undeva, dar vrea să ia milioane! (Trei-patru milioane pe an?) Chiar și două sunt interesante. La două milioane se duce. S-ar duce undeva și la un milion, la un proiect, cu o echipă bună. Dacă intră în Champions League, poate să mai ia un milion din prime”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.
