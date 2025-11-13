Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. "Regele" are totuşi o condiţie - Antena Sport

Gheorghe Hagi a renunţat la banca tehnică a Farului Constanţa, formaţie pe care o patronează, şi îşi caută echipă. Între timp, el a rămas activ la club, unde se ocupă de problemele administrative ale echipei.

Nu de puţine ori, Hagi a spus că pentru el este o povară financiară să susţină un club în primul eşalon fotbalistic din România. Astfel, “Regele” caută investitori. Primul venit a fost chiar Ciprian Marica, care deţine în prezent 10% din acţiuni. Acum, Gică Hagi pare tentat să facă un alt pas, chiar să cedeze pachetul majoritar de acţiuni, dar are o condiție importantă pentru noul acționar, de a-i continua munca făcută de mai bine de un deceniu.

Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care o cotă parte de 10%.

„Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat Ciprian Marica pentru iAMsport.

La sfârşitul anului 2024, clubul era pe profit

Farul Constanța și-a publicat pe site-ul oficial raportul financiar obligatoriu pe anul 2024, iar echipa a avut încasări de peste 7,1 milioane de euro. După ce au fost scăzute toate chetuielile de funcţionare, formația de la malul mării a raportat un profit de 593.000 de euro! În acest moment, Gheorghe Hagi deține 80% din acțiunile echipei din Constanța. 10% le-a vândut lui Rivaldo, iar 10% sunt deținute de fostul internațional Ciprian Marica.