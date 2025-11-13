Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. "Regele" are totuşi o condiţie - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. “Regele” are totuşi o condiţie

Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. “Regele” are totuşi o condiţie

Radu Constantin Publicat: 13 noiembrie 2025, 18:17

Comentarii
Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, scoasă la vânzare. Regele are totuşi o condiţie

Profimedia Images

Gheorghe Hagi a renunţat la banca tehnică a Farului Constanţa, formaţie pe care o patronează, şi îşi caută echipă. Între timp, el a rămas activ la club, unde se ocupă de problemele administrative ale echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu de puţine ori, Hagi a spus că pentru el este o povară financiară să susţină un club în primul eşalon fotbalistic din România. Astfel, “Regele” caută investitori. Primul venit a fost chiar Ciprian Marica, care deţine în prezent 10% din acţiuni. Acum, Gică Hagi pare tentat să facă un alt pas, chiar să cedeze pachetul majoritar de acţiuni, dar are o condiție importantă pentru noul acționar, de a-i continua munca făcută de mai bine de un deceniu.

Anunțul a fost făcut de colegul din acționariat, Ciprian Marica, care o cotă parte de 10%.

„Gică Hagi vrea să vândă un pachet de acțiuni, chiar majoritar, însă, în egală măsură, vrea ca filosofia și strategia pe care el a format-o și construit-o să meargă înainte, sub coordonarea lui. Pe de o parte, mi se pare normal. Trebuie analizat cum se poate face lucrul ăsta”, a declarat Ciprian Marica pentru iAMsport.

La sfârşitul anului 2024, clubul era pe profit

Farul Constanța și-a publicat pe site-ul oficial raportul financiar obligatoriu pe anul 2024, iar echipa a avut încasări de peste 7,1 milioane de euro. După ce au fost scăzute toate chetuielile de funcţionare, formația de la malul mării a raportat un profit de 593.000 de euro! În acest moment, Gheorghe Hagi deține 80% din acțiunile echipei din Constanța. 10% le-a vândut lui Rivaldo, iar 10% sunt deținute de fostul internațional Ciprian Marica.

Reclamă
Reclamă

Gică Hagi: “O să fie o zi când o să plec”

În urmă cu ceva vreme, Hagi vorbea despre momentul în care se va retrage de la Farul. “Hagi este singurul care a investit în Farul, a crezut în Farul. Ăla mic pe care l-a crescut Farul, a mâncat o pâine la Farul, s-a întors. Farul l-a produs pe cel mai bun jucător al României, care a jucat la Real Madrid și la Barcelona. Mi-am făcut datoria, m-am întors, am făcut și o să fie o zi când o să plec”, a spus Hagi. “Regele” sau “Maradona din Carpaţi”, aşa cum i se mai spune lui Gică Hagi, a evoluat şi la Real Madrid, dar şi la Barcelona.

Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă

Gică Hagi îşi caută angajament şi încă este “liber de contract”. “Regele” nu vrea să se ducă la orice echipă, ci vrea un contract bun pentru el, la experienţa pe care a adunat-o până acum în fotbal, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Giovanni Becali a vorbit despre ce pretenţii are Hagi. „Mai vorbim în stânga, în dreapta pentru Hagi. Poate o să vină și timpul lui! (Dar el vrea să plece?) Hagi se duce undeva, dar vrea să ia milioane! (Trei-patru milioane pe an?) Chiar și două sunt interesante. La două milioane se duce. S-ar duce undeva și la un milion, la un proiect, cu o echipă bună. Dacă intră în Champions League, poate să mai ia un milion din prime”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.

Soţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" golSoţi milionari în cripto, tranșaţi și îngropaţi în deșertul din Dubai. Asasinii au găsit "seiful digital" gol
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salarii câştigă românii cu 2 joburi. Alina s-a întors din străinătate şi acum are 3 servicii
Observator
Ce salarii câştigă românii cu 2 joburi. Alina s-a întors din străinătate şi acum are 3 servicii
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase, Bîrligea şi Chiricheş
Fanatik.ro
Primele fabuloase încasate de vedetele FCSB pentru parcursul din Europa League! Câţi bani au luat Tănase, Bîrligea şi Chiricheş
19:16
E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă!
19:08
LIVE SCOREArmenia – Ungaria 0-0. Franţa – Ucraina, Irlanda – Portugalia şi Anglia – Serbia (21:45). Programul zilei în preliminarii
19:01
EXCLUSIVMesajul lui Dan Alexa şi Gabi Tamaş pentru tricolori înaintea “dublei” decisive cu Bosnia şi San Marino!
18:44
Cu ce echipă din România va semna Mirel Rădoi. “E singura…” Anunţul surpriză al lui Mihai Rotaru
18:35
LIVE SCOREEmiratele Arabe Unite – Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup
18:28
FotoEchipa lui Reghecampf n-are granițe! După ce a luat titlul la 5.000 de kilometri de casă, a debutat în campionatul altei țări
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 5 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!