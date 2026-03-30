Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator! Toate detaliile despre starea de sănătate a lui “Il Luce”

Mircea Lucescu a fost supus luni dimineaţă unei coronarografii, una ce a fost efectuată la Spitalul Universitar de cunoscutul profesor Dragoş Vinereanu.
Coronarografia nu a scos în evidenţă nimic diferit de problemele pe care e normal să le aibă un pacient de 80 de ani. În urma intervenţiei, a fost luată decizia de a nu monta un stent suplimentar pe lângă cele pe care selecţionerul le are deja.
Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator
Conform gsp.ro, a fost luată însă o altă decizie importantă. Marţi, doctorul Călin Silişte îi va instala un defibrilator, unul care va avea ca rol reglarea ritmului bătăilor inimii.
Cel mai probabil, Mircea Lucescu va părăsi Spitalul Universitar la finalul acestei săptămâni. Până atunci, selecţionerul va fi supus unor alte investigaţii.
Ce este defibrilatorul implantabil
Defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) este un dispozitiv electronic de mărimea unui ceas de mână, care detectează automat aritmiile ventriculare amenințătoare de viață și poate livra:
stimulare cardiacă (pacemaker) pentru ritm prea lent;
soc electric intern (defibrilare) pentru tahicardie/fibrilație ventriculară, pentru a preveni oprirea cardiacă.
Când este recomandat
Pacient cu risc mare de moarte subită cardiacă (post‑infarct, disfuncție ventriculară stângă severă, cardiomiopatie etc.).
Persoană care a avut deja un episod de fibrilație ventriculară sau tahicardie ventriculară susținută, sau un stop cardiac resuscitat.
