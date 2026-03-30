Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator! Toate detaliile despre starea de sănătate a lui “Il Luce”

Mircea Lucescu a fost supus luni dimineaţă unei coronarografii, una ce a fost efectuată la Spitalul Universitar de cunoscutul profesor Dragoş Vinereanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Coronarografia nu a scos în evidenţă nimic diferit de problemele pe care e normal să le aibă un pacient de 80 de ani. În urma intervenţiei, a fost luată decizia de a nu monta un stent suplimentar pe lângă cele pe care selecţionerul le are deja.

Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator

Conform gsp.ro, a fost luată însă o altă decizie importantă. Marţi, doctorul Călin Silişte îi va instala un defibrilator, unul care va avea ca rol reglarea ritmului bătăilor inimii.

Cel mai probabil, Mircea Lucescu va părăsi Spitalul Universitar la finalul acestei săptămâni. Până atunci, selecţionerul va fi supus unor alte investigaţii.

Ce este defibrilatorul implantabil

Defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) este un dispozitiv electronic de mărimea unui ceas de mână, care detectează automat aritmiile ventriculare amenințătoare de viață și poate livra: