“Trebuia să fie scutit”. Sorin Cârţu, convins că FRF ar fi trebuit să ia o decizie radicală în privinţa lui Mircea Lucescu

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 8:53

Sorin Cârţu a oferit declaraţii despre starea lui Mircea Lucescu. Preşedintele de la Universitatea Craiova s-a declarat convins de faptul că înfrângerea cu Turcia l-a afectat enorm pe “Il Luce”, care a ajuns de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia.

Sorin Cârţu consideră că FRF ar fi trebuit să-l scutească de consum pe Mircea Lucescu şi să-l înlocuiască înaintea barajului cu Turcia, pierdut de România cu 0-1.

Sorin Cârţu a amintit de faptul că Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate şi înaintea meciului de la Istanbul. Acesta a transmis că selecţionerul a avut nevoie de câteva zile pentru a-şi reveni complet în urma eşecului cu Turcia.

“Depinde și de starea ta, dar îți trebuie 2-3 zile să-ți revii. Eu aveam nevoie de mai mult. E efort mare. Nu poți să intri imediat în atmosferă. Tu, ca antrenor, le cam iei pe toate. Și situația ăluia care greșește. La victorie, refacerea e mai ușoară.

Te angajezi la un proiect pe termen măcar mediu, dacă nu lung. Cred că nea Mircea trebuia să fie scutit de consum la astfel de meciuri. Mie nimeni nu mi-a impus ceva în 30 de antrenorat.

Am luat-o pe medicamente de tensiune ca să ce? Să răspund de un meci? Mai ales că nu eram la copii și juniori, ci la primă ligă, unde e consum maxim. Nu cred că e necesară limită de vârstă ca antrenor. Au mai fost și alții pe bancă la 79, 80 de ani și aveau rezultate. Cred că pe la 65 de ani ar fi bine să te oprești, în funcție și de organism. Dar aici nu e vârstă de pensie.

Jucătorii sunt marcați, au fost atâta timp împreună. Le-a fost ca un bunic, îți dai seama, să-ți cadă în față… Din ce am discutat, că am aflat informații, i s-a făcut respirație gură la gură. Bine că a fost lângă el un profesionist, care și-a păstrat calmul, stăpânirea”, a declarat Sorin Cârţu, conform primasport.ro.

România se va duela marţi cu Slovacia, fără Mircea Lucescu pe bancă. Partida cu “tricolorii” se va disputa de la ora 21:45 şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

