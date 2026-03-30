“Trebuia să fie scutit”. Sorin Cârţu, convins că FRF ar fi trebuit să ia o decizie radicală în privinţa lui Mircea Lucescu

Sorin Cârţu a oferit declaraţii despre starea lui Mircea Lucescu. Preşedintele de la Universitatea Craiova s-a declarat convins de faptul că înfrângerea cu Turcia l-a afectat enorm pe “Il Luce”, care a ajuns de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorin Cârţu consideră că FRF ar fi trebuit să-l scutească de consum pe Mircea Lucescu şi să-l înlocuiască înaintea barajului cu Turcia, pierdut de România cu 0-1.

Sorin Cârţu, reacţie fermă despre starea lui Mircea Lucescu

Sorin Cârţu a amintit de faptul că Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate şi înaintea meciului de la Istanbul. Acesta a transmis că selecţionerul a avut nevoie de câteva zile pentru a-şi reveni complet în urma eşecului cu Turcia.

“Depinde și de starea ta, dar îți trebuie 2-3 zile să-ți revii. Eu aveam nevoie de mai mult. E efort mare. Nu poți să intri imediat în atmosferă. Tu, ca antrenor, le cam iei pe toate. Și situația ăluia care greșește. La victorie, refacerea e mai ușoară.

Te angajezi la un proiect pe termen măcar mediu, dacă nu lung. Cred că nea Mircea trebuia să fie scutit de consum la astfel de meciuri. Mie nimeni nu mi-a impus ceva în 30 de antrenorat.